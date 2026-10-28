Bác sĩ 24/7: Huyết áp cao thường xuyên có dẫn đến suy thận không?

Bác sĩ Cao Thị Lan Hương - Hệ Thống Y tế 315, trả lời: Huyết áp cao thường xuyên có thể dẫn đến suy thận. Tăng huyết áp kéo dài, đặc biệt khi không được kiểm soát tốt, có thể gây tổn thương thận mạn tính và tiến triển đến suy thận. Tuy nhiên, không phải ai bị tăng huyết áp cũng sẽ suy thận. Nguy cơ phụ thuộc vào mức độ tăng huyết áp, thời gian mắc bệnh, hiệu quả điều trị và các yếu tố nguy cơ đi kèm như đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận có sẵn.

Tăng huyết áp kéo dài, đặc biệt khi không được kiểm soát tốt, có thể gây tổn thương thận mạn tính và tiến triển đến suy thận. Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Để hiểu rõ cơ chế vì sao tăng huyết áp gây suy thận, cần biết rằng thận không chỉ có chức năng lọc máu, đào thải chất cặn bã và lượng nước dư thừa qua nước tiểu, mà còn tham gia điều hòa huyết áp thông qua việc kiểm soát lượng muối, nước và các hormone.

Khi huyết áp tăng cao trong thời gian dài, các mạch máu nhỏ bên trong thận phải chịu áp lực lớn. Quá trình tổn thương diễn ra qua nhiều cơ chế:

Thứ nhất, tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận. Áp lực máu cao kéo dài làm thành mạch dày lên, xơ cứng và thu hẹp lòng mạch. Hậu quả là lượng máu và oxy cung cấp cho mô thận giảm, khiến các cấu trúc thận dần suy yếu.

Thứ hai, tổn thương cầu thận. Cầu thận là hệ thống mao mạch có nhiệm vụ lọc máu. Khi áp lực trong các mao mạch này bị rối loạn kéo dài, hàng rào lọc có thể bị tổn thương, khiến protein, đặc biệt là albumin, xuất hiện trong nước tiểu. Theo thời gian, các đơn vị lọc có thể bị xơ hóa và mất dần chức năng.

Thứ ba, suy giảm khả năng lọc và đào thải. Khi số lượng đơn vị lọc hoạt động hiệu quả giảm, thận không còn loại bỏ chất thải và dịch dư thừa tốt như trước. Chức năng lọc cầu thận giảm dần, có thể dẫn đến bệnh thận mạn và trong trường hợp nặng là suy thận giai đoạn cuối.

Thứ tư, hình thành vòng xoắn bệnh lý giữa tăng huyết áp và bệnh thận. Khi thận bị tổn thương, khả năng đào thải natri và nước suy giảm, đồng thời các hệ thống nội tiết điều hòa huyết áp có thể bị rối loạn. Lượng dịch tăng và sức cản mạch máu thay đổi làm huyết áp tăng thêm, tiếp tục gây tổn thương thận.

Giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng

Theo bác sĩ Hương, điều nguy hiểm là cả tăng huyết áp và bệnh thận mạn ở giai đoạn đầu đều có thể không có triệu chứng rõ ràng. Người bệnh vẫn có thể sinh hoạt bình thường dù chức năng thận đã bắt đầu suy giảm. Khi bệnh tiến triển, một số biểu hiện có thể xuất hiện như:

Phù ở chân, mắt cá chân hoặc quanh mắt.

Nước tiểu có bọt kéo dài, có thể liên quan đến protein niệu.

Lượng nước tiểu thay đổi bất thường.

Mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn hoặc khó tập trung.

Khó thở hoặc phù tăng khi cơ thể bị giữ dịch.

Những biểu hiện trên không đặc hiệu cho bệnh thận, nên không thể chỉ dựa vào triệu chứng để kết luận có suy thận hay không. Muốn phát hiện sớm tổn thương thận, người có tăng huyết áp nên được đánh giá chức năng thận bằng các xét nghiệm phù hợp. Không nên chờ đến khi phù nhiều hoặc tiểu ít mới kiểm tra thận, bởi tổn thương thận mạn tính có thể âm thầm trong thời gian dài.