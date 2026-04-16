Bác sĩ 24/7: Có phải càng đổ mồ hôi nhiều chứng tỏ cơ thể càng khỏe?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, giải đáp: Việc đổ mồ hôi thường được coi là một dấu hiệu tích cực cho thấy hệ thống "làm mát" của cơ thể đang hoạt động tốt. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi mồ hôi ra nhiều có phải là "khỏe" hay không, chúng ta cần nhìn vào ngữ cảnh và cơ địa của từng người. Dưới đây là cách hiểu đúng về hiện tượng này.

Khi nào đổ mồ hôi là dấu hiệu tốt?

Mồ hôi thực chất là cơ chế điều tiết thân nhiệt. Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên (do vận động, thời tiết hoặc sốt), não bộ sẽ kích hoạt các tuyến mồ hôi để giải phóng nước, từ đó làm mát da khi nước bay hơi.

Sự thích nghi của cơ thể: Những người có thể lực tốt thường bắt đầu đổ mồ hôi sớm hơn và nhiều hơn khi tập luyện. Đó là vì cơ thể họ đã học được cách làm mát hiệu quả để duy trì hiệu suất vận động lâu hơn.

Thải độc qua da: Mặc dù gan và thận đảm nhận 99% nhiệm vụ thải độc, nhưng mồ hôi cũng giúp loại bỏ một lượng nhỏ muối, kim loại nặng và làm sạch lỗ chân lông.

Mồ hôi thực chất là cơ chế điều tiết thân nhiệt ẢNH MINH HỌA: AI

Khi nào đổ mồ hôi là dấu hiệu cần lưu ý?

Không phải lúc nào "mướt mồ hôi" cũng là khỏe. Có những trường hợp đổ mồ hôi nhiều là biểu hiện của tình trạng sức khỏe không ổn định:

Đổ mồ hôi trộm (ban đêm): Nếu bạn đổ mồ hôi ướt sũng quần áo khi đang ngủ trong môi trường mát mẻ, đây có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng, thay đổi nội tiết tố hoặc các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác.

Tăng tiết mồ hôi (Hyperhidrosis): Đây là tình trạng các tuyến mồ hôi hoạt động quá mức ngay cả khi không có tác động của nhiệt độ hay vận động (thường ở lòng bàn tay, bàn chân, nách).

Vấn đề về chuyển hóa: Đổ mồ hôi nhiều kèm với run tay, sụt cân hoặc nhịp tim nhanh có thể liên quan đến cường giáp hoặc hạ đường huyết.

Mồ hôi lạnh: Nếu đột ngột đổ mồ hôi lạnh kèm theo đau tức ngực hoặc chóng mặt, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề về tim mạch.

Những yếu tố ảnh hưởng đến lượng mồ hôi

Lượng mồ hôi mỗi người tiết ra rất khác nhau và phụ thuộc vào gien di truyền, cân nặng, môi trường và trang phục. Bởi số lượng tuyến mồ hôi trên cơ thể mỗi người là khác nhau, người có khối lượng cơ thể lớn hơn thường tỏa nhiều nhiệt hơn và cần nhiều mồ hôi hơn để làm mát, độ ẩm cao khiến mồ hôi khó bay hơi, làm bạn có cảm giác mình ra mồ hôi nhiều hơn bình thường.

Đổ mồ hôi là bình thường, nhưng quan trọng nhất là bạn phải bù nước và điện giải. Nếu lượng mồ hôi ra nhiều một cách bất thường (không do vận động, không do nóng) hoặc kèm theo các triệu chứng mệt mỏi, sụt cân, bạn nên kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Bạn nên lưu ý nếu hiện tượng đổ mồ hôi đi kèm với các "dấu hiệu đỏ" sau như: Đổ mồ hôi đêm thường xuyên gây ướt sũng ga giường dù phòng mát; đi kèm triệu chứng toàn thân như sốt, sụt cân không rõ nguyên nhân, đau ngực, hoặc đánh trống ngực; đổ mồ hôi không đối xứng - chỉ đổ mồ hôi ở một bên cơ thể (có thể liên quan đến vấn đề thần kinh).