Cách tập thể dục, duy trì sức khỏe cho người ít vận động

Việc duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày trở nên cần thiết để bảo vệ thể chất và kéo dài tuổi thọ, theo tờ Hindustan Times.

Ông Thomas Paloschi, bác sĩ chuyên về y học tuổi thọ tại Mỹ, đã đưa ra những nguyên tắc nhằm giúp duy trì mức vận động tối thiểu trong cuộc sống bận rộn.

Mỗi người nên đạt 7.000 bước mỗi ngày để giảm nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân

Đi bộ đủ số bước mỗi ngày

Đi bộ là hình thức vận động dễ thực hiện và mang lại lợi ích rõ rệt. Ông Paloschi khuyến nghị mỗi người nên đạt 7.000 bước mỗi ngày để giảm nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân.

Giảm thời gian ngồi liên tục

Việc ngồi lâu gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Ông Paloschi cho rằng cần ngắt quãng thời gian ngồi bằng cách đứng dậy đi lại sau mỗi 50 phút.

Thời gian vận động khoảng 10 phút giúp cơ thể duy trì sự linh hoạt và giảm tác động xấu.

Bị tiểu đường nên ăn sô cô la đen hay sữa để tốt cho sức khỏe?

Tăng cường tập luyện sức mạnh

Tập sức mạnh giúp cải thiện cơ bắp và hệ xương. Hình thức này còn hỗ trợ cơ thể sản sinh các chất có lợi cho sức khỏe.

Theo khuyến nghị, bạn nên tập tạ từ 2 đến 3 lần mỗi tuần để tăng hiệu quả vận động.

Duy trì tập luyện vùng nhịp tim Zone 2

Vùng nhịp tim Zone 2 là mức tập luyện cường độ thấp đến trung bình, khi cơ thể vẫn đủ sức duy trì lâu và sử dụng oxy hiệu quả để đốt mỡ.

Các bài tập aerobic cường độ thấp giúp cải thiện khả năng sử dụng oxy của cơ thể. Hình thức này giúp nâng cao chức năng ty thể và hỗ trợ tạo ra ty thể mới, từ đó cải thiện sức bền tim mạch.

Tập luyện cường độ cao

VO2 max là chỉ số đo lượng oxy tối đa cơ thể có thể sử dụng trong quá trình vận động cường độ cao, phản ánh mức độ thể lực và sức bền tim mạch.

Các bài tập cường độ cao như chạy nhanh hoặc đạp xe mạnh trong thời gian ngắn giúp cải thiện chỉ số VO2 max.

Ông Thomas Paloschi áp dụng phương pháp tập 2 phút cường độ cao, nghỉ 2 phút và lặp lại 4 lần để đạt hiệu quả.

Chọn môn thể thao yêu thích

Việc tham gia một môn thể thao phù hợp giúp duy trì vận động lâu dài. Theo đó, bạn nên lựa chọn hoạt động có thể gắn bó để tận dụng lợi ích của việc vận động đều đặn.