Sức khỏe

Cách vận động đơn giản giúp người lớn tuổi sống thọ hơn

Như Quyên
15/03/2026 16:11 GMT+7

Nghiên cứu đăng trên tạp chí BMJ Medicine (Anh) cho thấy, người lớn tuổi muốn sống thọ và khỏe mạnh hơn nên tham gia đa dạng các hoạt động thể chất để giúp cơ thể vận động toàn diện.

Theo bác sĩ David Cutler, làm việc tại Providence Saint John's Health Center (Mỹ), lối sống ít vận động có liên quan đến nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2, béo phì, một số loại ung thư và nguy cơ tử vong sớm.

Người lớn tuổi vận động không chỉ để rèn luyện thể lực

Theo bác sĩ Steven Allder, làm việc tại Re:Cognition Health (Anh), duy trì vận động khi lớn tuổi là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe thể chất và não bộ. Vận động thường xuyên giúp:

  • Tăng lưu thông máu lên não.
  • Duy trì khả năng thăng bằng và phối hợp vận động.
  • Giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.
  • Tăng cường cơ và khớp, duy trì khả năng tự lập trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo bác sĩ Bert Mandelbaum, làm việc tại Cedars-Sinai Orthopaedics (Mỹ), việc vận động khi lớn tuổi không phải để theo đuổi ngoại hình, mà là để bảo vệ khả năng tự chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Vận động không nhất thiết phải là những buổi tập nặng hay chạy bộ đường dài, mà có thể là bất cứ hoạt động nào khiến cơ thể chuyển động, mang lại cảm giác dễ chịu.

Nhiều hoạt động quen thuộc như đi bộ trong công viên, tập thái cực quyền, khiêu vũ, làm vườn, dọn dẹp nhà cửa... rất rốt cho người lớn tuổi

Làm vườn, đi bộ, dọn dẹp nhà cửa cũng có lợi cho sức khỏe

Theo bác sĩ Mandelbaum, nhiều hoạt động quen thuộc cũng giúp duy trì vận động, chẳng hạn đi bộ trong công viên, tập thái cực quyền, khiêu vũ, làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, đi bộ, bơi lội… Những hoạt động này giúp kích hoạt cơ bắp và hệ thống thăng bằng của não, tăng cường kết nối giữa não và cơ thể.

Bác sĩ Allder cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ hoạt động nào đòi hỏi sự thăng bằng, phối hợp hoặc chú ý đều có lợi cho não bộ. Ví dụ: Đi bộ ra cửa hàng, nhảy múa nhẹ nhàng theo nhịp khi nấu ăn, chơi với con cháu, dọn dẹp nhà…

Những chuyển động nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng giúp duy trì lưu lượng máu lên não và giữ cho các đường dẫn truyền thần kinh hoạt động, ngay cả khi không tập luyện thể dục thể thao.

Cách duy trì vận động khi lớn tuổi

Các chuyên gia cho rằng vận động đều đặn là yếu tố quan trọng nhất. Người lớn tuổi nếu muốn duy trì vận động bền vững, nên chọn những hoạt động mang lại niềm vui như:

Đi bộ cùng bạn bè.

Chăm sóc vườn nhà.

Lồng ghép vận động vào sinh hoạt hằng ngày: Đứng khi nói chuyện điện thoại, đi bộ sau bữa ăn, giãn cơ khi xem TV…

Việc đa dạng hóa hoạt động cũng rất quan trọng vì giúp kích thích nhiều vùng não khác nhau và tăng khả năng duy trì sức khỏe nhận thức lâu dài. Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể và ghi nhận sự tiến bộ của bản thân. Mức năng lượng có thể thay đổi từng ngày, và nghỉ ngơi cũng là một phần của việc duy trì sức khỏe. Nhận ra sự tiến bộ sẽ giúp củng cố thói quen và khiến hành trình chăm sóc sức khỏe trở nên ý nghĩa hơn, theo Medical News Today (Anh).

Cảnh báo mới: Người lớn tuổi đi ngủ giờ này nguy cơ bị đột quỵ cao hơn

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ Journal of the American Heart Association, cảnh báo người lớn tuổi nếu thường xuyên đi ngủ vào giờ sau đây sẽ đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.

Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Tác dụng bất ngờ đối với người lớn tuổi

