Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Lợi ích quan trọng cho người lớn tuổi

Sa sút trí tuệ từ lâu đã được coi là gánh nặng ở người lớn tuổi. Trong khi y học vẫn chưa tìm ra biện pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng này, thì nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Clinical Nutrition đã chứng minh mối liên hệ giữa nồng độ omega-3 trong máu cao và việc giảm nguy cơ mắc sa sút trí tuệ khởi phát sớm.

Nghiên cứu được dẫn dắt bởi tiến sĩ Aleix Sala-Vila, nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Bệnh viện del Mar (Tây Ban Nha), đã phân tích dữ liệu của 217.122 người tham gia trong độ tuổi từ 40 đến 64 từ Ngân hàng Sinh học Anh - UK Biobank.

Không chỉ DHA (thành phần chính trong não) đóng vai trò quan trọng, mà các axit béo omega-3 khác cũng cho thấy mối tương quan mạnh mẽ trong việc bảo vệ trí não Ảnh: AI

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các chỉ số sinh học khách quan để đo nồng độ axit béo trong máu, bao gồm nồng độ omega-3 tổng số, DHA và các loại axit béo omega-3 khác.

Sau thời gian theo dõi trung bình 8,3 năm, kết quả đã phát hiện ra rằng nồng độ omega-3 trong máu tỷ lệ nghịch với nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ khởi phát sớm. Điều này có nghĩa là nồng độ omega-3 càng cao thì nguy cơ mắc bệnh càng thấp, theo trang tin về dinh dưỡng Nutrition Outlook.

Nồng độ omega-3 cao trong máu giúp bảo vệ sức khỏe não bộ

Tiến sĩ Aleix Sala-Vila giải thích: Về mặt cơ chế sinh học, không chỉ DHA (thành phần chính trong não) đóng vai trò quan trọng, mà các axit béo omega-3 khác cũng cho thấy mối tương quan mạnh mẽ trong việc bảo vệ trí não. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những axit béo này ảnh hưởng đến đặc tính lý hóa của màng tế bào, thúc đẩy hoặc ức chế biểu hiện gien và có thể chuyển hóa thành các chất trung gian chống viêm.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng duy trì nồng độ omega-3 cao trong máu là chiến lược hiệu quả để bảo vệ sức khỏe não bộ và trì hoãn nguy cơ sa sút trí tuệ. Tiến sĩ Sala-Vila nhấn mạnh rằng lợi ích này có thể đạt được bằng cách hấp thụ omega-3 vào chế độ ăn uống hằng ngày và cả viên uống bổ sung, theo Nutrition Outlook.