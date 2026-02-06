Uống dầu cá omega-3 trước hay sau ăn thì hấp thu tốt hơn?

Omega-3 trong dầu cá, chủ yếu là EPA và DHA, là các a xít béo chuỗi dài tan trong chất béo. Để hấp thu được các chất này, cơ thể cần đến dịch mật do gan và túi mật tiết ra, cùng với các enzyme tiêu hóa mỡ của tuyến tụy, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Uống dầu cá ở thời điểm xung quanh bữa ăn sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt omega-3 ẢNH: AI

Quá trình này diễn ra mạnh nhất khi chúng ta ăn một bữa có chất béo. Nếu uống dầu cá lúc đói, lượng mật tiết ra ít hơn, quá trình này kém hiệu quả, dẫn đến hấp thu thấp hơn.

Một câu hỏi đặt ra là uống dầu cá trước bữa ăn, ngay trong bữa ăn hay sau bữa ăn thì có khác nhau nhiều hay không. Trên thực tế, các nghiên cứu khoa học cho thấy sự khác biệt lớn nhất nằm ở việc có nạp chất béo hay không, chứ không phải ở vài phút trước hay sau bữa ăn.

Khi dầu cá được dùng kèm thức ăn, cơ thể hấp thu hiệu quả hơn, trong khi uống lúc đói cho kết quả kém hơn. Uống ngay trước hay ngay sau bữa ăn thường không tạo ra sự khác biệt lớn, miễn là bữa ăn đó có đủ chất béo để kích thích tiết mật và enzyme tiêu hóa.

Một câu hỏi tiếp theo cần làm rõ là bữa ăn cần bao nhiêu chất béo thì mới đủ để hỗ trợ hấp thu omega-3. Các nghiên cứu không đưa ra một con số cứng nhắc. Nhưng nhìn chung, mỗi bữa ăn chỉ cần một lượng chất béo vừa phải là đủ.

Cụ thể, trong bữa ăn chỉ cần vài gram chất béo, chẳng hạn từ trứng, sữa nguyên kem, cá béo, trái bơ hay một ít dầu thực vật, đã đủ để tăng hấp thu omega-3 đáng kể. Ngược lại, nếu uống dầu cá nhưng trong bữa rất ít chất béo, chẳng hạn như chỉ có trái cây hoặc sữa tách béo, thì hiệu quả hấp thu có thể thấp hơn.

Nhìn chung, lời khuyên thường gặp là mọi người nên uống dầu cá ngay sau bữa ăn sáng hoặc bữa tối. Đây là lúc hệ tiêu hóa đang hoạt động mạnh. Cách dùng này không chỉ giúp hấp thu omega-3 tốt hơn mà còn giảm các tác dụng phụ thường gặp như ợ tanh, buồn nôn hoặc khó chịu dạ dày.

Nếu đang có thói quen uống dầu cá ngay trước bữa ăn khoảng 10–15 phút thì vẫn hãy duy trì. Thói quen này thường không gây vấn đề lớn. Vì khi thức ăn vào dạ dày, quá trình tiết dịch mật vẫn được kích hoạt và hỗ trợ hấp thu tốt omega-3, theo Healthline.