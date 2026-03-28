Bận rộn chỉ tập thể dục cuối tuần: Cơ thể được gì, mất gì?

Theo trang thông tin sức khỏe của Trường Y Harvard, Mỹ (Harvard Health Publishing), mô hình vận động “cuối tuần” (weekend warrior) vẫn có thể mang lại lợi ích đáng kể nếu tổng thời gian tập luyện đạt khoảng 150 phút mỗi tuần. Nhiều nghiên cứu quy mô lớn cho thấy những người tập trung tập thể dục cuối tuần vẫn giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh tim mạch, so với người ít vận động.

Một phân tích dữ liệu từ Ngân hàng Sinh học Anh (UK Biobank) trên hàng chục nghìn người trưởng thành cũng cho thấy 2 nhóm - tập đều trong tuần và tập dồn cuối tuần - đều có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn đáng kể. Điều này cho thấy yếu tố quan trọng không nằm ở việc tập vào ngày nào, mà là tổng lượng vận động trong tuần.

Bà I-Min Lee, chuyên gia dịch tễ học về hoạt động thể chất tại Trường Y Harvard (Mỹ), cho biết điều quan trọng nhất là đạt mức vận động khuyến nghị, không nhất thiết phải chia đều mỗi ngày. Theo bà, ngay cả khi chỉ tập trung vào cuối tuần, cơ thể vẫn nhận được lợi ích nếu duy trì đủ thời lượng và cường độ phù hợp.

Nếu bạn đảm bảo đủ 150 phút vận động mỗi tuần, việc đi bộ cuối tuần vẫn giúp giảm nguy cơ bệnh tật và cải thiện tuổi thọ Ảnh: AI

Một số rủi ro khi chỉ tập thể dục cuối tuần

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo một số rủi ro khi chỉ vận động vào cuối tuần. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (American Heart Association), việc dồn cường độ vận động cao trong thời gian ngắn có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cơ và khớp, đặc biệt ở những người ít vận động trong tuần. Vì vậy, việc khởi động kỹ và tăng cường độ từ từ là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, vận động đều đặn mỗi ngày vẫn mang lại những lợi ích riêng. Các hoạt động nhẹ như đi bộ 10 - 15 phút mỗi ngày có thể giúp ổn định đường huyết, cải thiện tâm trạng và duy trì mức năng lượng ổn định. Những lợi ích này khó đạt được nếu chỉ vận động vào cuối tuần.

Vậy chỉ đi bộ cuối tuần có đủ?

Câu trả lời là có, nhưng chưa tối ưu. Nếu bạn đảm bảo đủ 150 phút vận động mỗi tuần, việc đi bộ cuối tuần vẫn giúp giảm nguy cơ bệnh tật và cải thiện tuổi thọ. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, các chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp thêm vận động nhẹ trong tuần.

Ông Emmanuel Stamatakis, chuyên gia về hoạt động thể chất tại Đại học Sydney (Úc), cho biết, mô hình vận động “cuối tuần” vẫn mang lại lợi ích đáng kể cho tim mạch, nhưng việc phân bổ vận động đều hơn trong tuần sẽ giúp cơ thể duy trì trạng thái hoạt động ổn định và hạn chế nguy cơ chấn thương, theo British Journal of Sports Medicine.

Trong điều kiện bận rộn, đi bộ cuối tuần vẫn tốt hơn không vận động. Nhưng duy trì thói quen vận động thường xuyên, dù chỉ vài phút mỗi ngày, mới là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh bền vững.