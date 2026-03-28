Đi bộ chậm hay nhanh: Yếu tố bất ngờ quyết định tuổi thọ

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Mayo Clinic Proceedings, đã bất ngờ chỉ ra yếu tố quan trọng để dự đoán tuổi thọ.

Các nhà khoa học tại Đại học Leicester (Anh) đã phân tích dữ liệu của 407.569 người tham gia, ở độ tuổi trung bình là 58, từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank, nhằm xác định liệu 5 chỉ số thể chất cơ bản dự đoán nguy cơ tử vong sớm.

Tốc độ đi bộ có thể dự đoán tuổi thọ của một người Ảnh: AI

Những người tham gia được đánh giá tình trạng sức khỏe dựa trên 2 mô hình:

Mô hình cơ bản: Bao gồm các yếu tố tuổi, tình trạng hút thuốc, chỉ số khối cơ thể (BMI), huyết áp, mức cholesterol.

Năm chỉ số thể chất đơn giản: Hoạt động thể chất lúc rảnh rỗi; thời gian ngủ; nhịp tim lúc nghỉ ngơi; sức mạnh nắm tay tối đa; tốc độ đi bộ.

Kết quả đã chỉ ra rằng tốc độ đi bộ đóng vai trò quyết định nhất khi dự đoán nguy cơ tử vong sớm.

Cụ thể, những người đi bộ chậm có tỷ lệ tử vong cao hơn và những người đi bộ nhanh có tỷ lệ tử vong thấp nhất, theo trang tin y khoa News Medical.

Giáo sư Tom Yates, chuyên gia tại Đại học Leicester, khẳng định: Trong số các chỉ số thể chất được nghiên cứu, tốc độ đi bộ là yếu tố dự đoán tử vong mạnh mẽ nhất.

Ông cho biết thêm, ở những người có bệnh nền, thay thế chỉ số huyết áp và cholesterol bằng tốc độ đi bộ giúp đánh giá tình trạng sức khỏe chính xác hơn. Đặc biệt, khi kết hợp cả 5 chỉ số thể chất (tốc độ đi bộ, lực nắm tay, nhịp tim khi nghỉ ngơi, thời lượng giấc ngủ và hoạt động thể chất khi rảnh rỗi), việc dự đoán tỷ lệ tử vong còn chính xác hơn.

Nghiên cứu này chứng minh rằng các biện pháp đơn giản, dễ tiếp cận như tốc độ đi bộ và nhịp tim khi nghỉ ngơi có thể giúp đánh giá rủi ro tốt hơn, đồng thời giúp người bệnh áp dụng các hành vi hỗ trợ cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh hơn, theo News Medical.

Thế nào là đi bộ nhanh?

Đi bộ nhanh có nghĩa là đi ở tốc độ từ 5 - 7 km/giờ hoặc khoảng 100 bước trong 1 phút. Đối với độ tuổi từ 50 - 60, tốc độ đi bộ nhanh là khoảng 5 km/giờ, theo trang tin sức khỏe Healthline.