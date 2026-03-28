Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đi bộ chậm hay nhanh: Yếu tố bất ngờ quyết định tuổi thọ

Thiên Lan
28/03/2026 08:25 GMT+7

Tốc độ đi bộ tưởng chừng đơn giản lại có thể phản ánh rõ sức khỏe và nguy cơ tử vong. Nghiên cứu mới cho thấy người đi nhanh thường có tuổi thọ cao hơn đáng kể.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Mayo Clinic Proceedings, đã bất ngờ chỉ ra yếu tố quan trọng để dự đoán tuổi thọ.

Các nhà khoa học tại Đại học Leicester (Anh) đã phân tích dữ liệu của 407.569 người tham gia, ở độ tuổi trung bình là 58, từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank, nhằm xác định liệu 5 chỉ số thể chất cơ bản dự đoán nguy cơ tử vong sớm.

Tốc độ đi bộ có thể dự đoán tuổi thọ của một người

Những người tham gia được đánh giá tình trạng sức khỏe dựa trên 2 mô hình:

Mô hình cơ bản: Bao gồm các yếu tố tuổi, tình trạng hút thuốc, chỉ số khối cơ thể (BMI), huyết áp, mức cholesterol.

Năm chỉ số thể chất đơn giản: Hoạt động thể chất lúc rảnh rỗi; thời gian ngủ; nhịp tim lúc nghỉ ngơi; sức mạnh nắm tay tối đa; tốc độ đi bộ

Kết quả đã chỉ ra rằng tốc độ đi bộ đóng vai trò quyết định nhất khi dự đoán nguy cơ tử vong sớm.

Cụ thể, những người đi bộ chậm có tỷ lệ tử vong cao hơn và những người đi bộ nhanh có tỷ lệ tử vong thấp nhất, theo trang tin y khoa News Medical.

Giáo sư Tom Yates, chuyên gia tại Đại học Leicester, khẳng định: Trong số các chỉ số thể chất được nghiên cứu, tốc độ đi bộ là yếu tố dự đoán tử vong mạnh mẽ nhất.

Ông cho biết thêm, ở những người có bệnh nền, thay thế chỉ số huyết áp và cholesterol bằng tốc độ đi bộ giúp đánh giá tình trạng sức khỏe chính xác hơn. Đặc biệt, khi kết hợp cả 5 chỉ số thể chất (tốc độ đi bộ, lực nắm tay, nhịp tim khi nghỉ ngơi, thời lượng giấc ngủ và hoạt động thể chất khi rảnh rỗi), việc dự đoán tỷ lệ tử vong còn chính xác hơn.

Nghiên cứu này chứng minh rằng các biện pháp đơn giản, dễ tiếp cận như tốc độ đi bộ và nhịp tim khi nghỉ ngơi có thể giúp đánh giá rủi ro tốt hơn, đồng thời giúp người bệnh áp dụng các hành vi hỗ trợ cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh hơn, theo News Medical.

Thế nào là đi bộ nhanh?

Đi bộ nhanh có nghĩa là đi ở tốc độ từ 5 - 7 km/giờ hoặc khoảng 100 bước trong 1 phút. Đối với độ tuổi từ 50 - 60, tốc độ đi bộ nhanh là khoảng 5 km/giờ, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

Đi bộ đi bộ nhanh tuổi thọ huyết áp Cholesterol
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận