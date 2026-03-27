Thói quen sử dụng laptop làm giảm tuổi thọ SSD

Ổ SSD NVMe, đặc biệt là các phiên bản PCIe Gen 4 và Gen 5, có tốc độ cao nhưng cũng dễ bị quá nhiệt. Khi laptop hoạt động, bộ điều khiển của ổ SSD (được xem là bộ não của nó) xử lý nhiều tác vụ và tạo ra nhiệt.

Nếu nhiệt độ quá cao, bộ điều khiển sẽ tự động giảm tốc độ để bảo vệ, nhưng việc này cũng làm giảm tuổi thọ của ổ SSD. Theo nghiên cứu, tuổi thọ của ổ SSD NVMe có thể giảm từ 2 - 4% mỗi năm và nếu thường xuyên sử dụng trên bề mặt mềm như giường, ổ SSD có thể hỏng chỉ sau 3 đến 4 năm.

Sai lầm sử dụng laptop trên giường và cách giải quyết

Laptop đã phải đối mặt với vấn đề quá nhiệt trong nhiều năm qua. Hệ thống làm mát của chúng thường chỉ bao gồm quạt nhỏ và các tản nhiệt, không đủ để xử lý nhiệt độ cao khi sử dụng các ứng dụng nặng. Trong khi CPU có thể chịu được nhiệt độ cao nhờ vào các cơ chế bảo vệ, ổ SSD NVMe lại phụ thuộc vào làm mát thụ động, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng khi đặt trên bề mặt mềm.

Trong khi đó, nếu laptop được đặt trên giường, các lỗ thông hơi bị chặn sẽ làm giảm luồng không khí và khiến ổ SSD nóng lên. Kết quả có thể dẫn đến hư hỏng vĩnh viễn theo thời gian.

Đối với người dùng cần sự tiện lợi của laptop, thay vì sử dụng máy trên giường, người dùng được khuyến cáo đầu tư vào một bàn làm việc di động hoặc bàn làm việc gập. Những sản phẩm này không chỉ giúp nâng cao laptop lên một vị trí thoải mái mà còn đảm bảo luồng không khí tốt hơn cho ổ SSD. Bàn làm việc di động thường có thiết kế thông minh với các lỗ thông hơi và bề mặt phẳng giúp tản nhiệt hiệu quả hơn.

Việc sử dụng bàn làm việc di động không chỉ bảo vệ ổ SSD mà còn tạo ra một không gian làm việc chuyên nghiệp hơn, giúp người dùng tập trung và nâng cao hiệu suất công việc. Đây được xem là một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ thiết bị và duy trì hiệu suất làm việc lâu dài.