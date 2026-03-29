Sức khỏe

Tập thể dục cách này giúp máu thay đổi, giảm nguy cơ ung thư, tiểu đường

Thiên Lan
29/03/2026 00:08 GMT+7

Tập thể dục thường xuyên mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và tăng cường sức khỏe tinh thần.

Tập thể dục còn giúp tăng cường cơ bắp, xương, chức năng miễn dịch, đồng thời cải thiện giấc ngủ, mức năng lượng và chức năng nhận thức.

Tuy nhiên, có một cách tập thể dục khiến máu "biến đổi" để ngăn chặn ung thư và bệnh tiểu đường. Nghiên cứu đột phá vừa công bố trên tạp chí y khoa Communications Medicine đã giải mã bí ẩn này thông qua "chữ ký" của các protein trong máu.

Tập thể dục cường độ trung bình đến cao (như đi bộ nhanh, chạy, đạp xe…) tạo ra những biến đổi trong máu, liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ ung thư

Cuộc truy tìm "dấu vết" trong máu

Các nhà khoa học từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) và Đại học Regensburg (Đức) đã thực hiện một nghiên cứu phân tích có trên 33.806 người tham gia. Họ quét dữ liệu của 2.911 loại protein trong máu để tìm xem loại nào thay đổi khi tập thể dục.

Kết quả đã phát hiện khi tập thể dục cường độ trung bình đến cao (như đi bộ nhanh, chạy, đạp xe…) tạo ra những biến đổi trong máu, liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ ung thư và tiểu đường, theo trang tin y khoa Medical Express.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã xác định được 220 dấu ấn protein trong máu xảy ra ở người tập thể dục cường độ trung bình đến cao.

Dấu ấn protein là tập hợp các protein trong máu, hoạt động như "dấu vân tay" để chẩn đoán và tiên lượng tình trạng sức khỏe.

Trong đó: Nhóm protein "xấu" giảm đi: Những dấu ấn protein liên quan đến việc thèm ăn, rối loạn chuyển hóa và viêm nhiễm sụt giảm đáng kể.

Nhóm protein "tốt" tăng lên: Các protein giúp hệ miễn dịch cơ động hơn và bảo vệ độ chắc khỏe của xương khớp lại tăng lên.

Đáng chú ý, những người tập thể dục trung bình đến mạnh mẽ có "dấu ấn protein" mang nguy cơ mắc tiểu đường giảm đến 34% và nguy cơ ung thư giảm 13%. Điều này cho thấy tập thể dục cường độ trung bình đến cao đã tạo ra những biến đổi trong máu để bảo vệ cơ thể.

Các tác giả giải thích rằng tập thể dục mạnh mẽ giúp điều chỉnh các protein kiểm soát sự tăng trưởng tế bào và phản ứng viêm. Ví dụ, protein integrin tăng lên khi tập luyện giúp ngăn chặn tế bào ung thư, trong khi việc giảm protein CD38 giúp bảo vệ trái tim khỏi các biến cố nguy hiểm.

Các nhà nghiên cứu cho biết cần thêm nghiên cứu để xác nhận các kết quả, nhưng thông điệp đưa ra rất đơn giản: Mỗi phút bạn vận động cường độ cao là một lần bạn đang "thay máu" để tạo lá chắn ngừa ung thư, tiểu đường và cả bệnh tim mạch. Đừng đợi đến khi có bệnh mới tập, hãy bảo vệ bạn ngay từ hôm nay, theo Medical Express.

Sau tuổi 50, cơ thể dần có những thay đổi rõ rệt: khối lượng cơ giảm, xương yếu hơn và khả năng phục hồi cũng chậm lại. Tuy vậy, tập thể dục vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe.

