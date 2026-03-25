Sức khỏe

Cách đơn giản bảo vệ thận cho người tiểu đường

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
25/03/2026 18:18 GMT+7

Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thận ở người tiểu đường. Sai lầm trong ăn uống có thể khiến tổn thương thận tiến triển âm thầm theo thời gian.

Tiểu đường nằm trong nhóm nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận. Tình trạng đường huyết cao kéo dài làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận. Khả năng lọc chất thải vì vậy suy giảm dần.

Bên cạnh thuốc và theo dõi định kỳ, chế độ ăn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chức năng thận, theo trang sức khỏe HealthShots (Ấn Độ).

Ông Aswini Kumar Panigrahi, chuyên gia thận học tại Ấn Độ, cho biết việc tiêu thụ quá nhiều muối, đường và thực phẩm chế biến sẵn sẽ làm tăng áp lực lên thận.

Tiểu đường làm suy giảm chức năng thận

Đường huyết duy trì ở mức cao trong thời gian dài gây tổn thương hệ mạch máu nhỏ trong thận. Quá trình lọc chất thải bị ảnh hưởng rõ rệt. Chức năng thận suy giảm theo thời gian và làm tăng nguy cơ bệnh thận do tiểu đường.

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ (National Kidney Foundation), tiểu đường chiếm gần 44% các trường hợp suy thận trên toàn cầu.

Ăn đồ ăn vặt, dưa muối và món chế biến sẵn chứa lượng natri cao. Lượng muối dư thừa khiến cơ thể giữ nước và làm tăng huyết áp

Ăn nhiều muối làm tăng áp lực lên thận

Thực phẩm đóng gói, đồ ăn vặt, dưa muối và món chế biến sẵn chứa lượng natri cao. Lượng muối dư thừa khiến cơ thể giữ nước và làm tăng huyết áp.

Huyết áp cao tạo áp lực lớn lên thận và khiến thận bị tổn thương. Do đó, việc kiểm soát lượng muối giúp giảm gánh nặng cho thận.

Tác hại thực phẩm chế biến sẵn

Khoai tây chiên, thực phẩm đông lạnh, mì ăn liền và thịt đóng gói chứa nhiều muối, chất béo không lành mạnh và chất bảo quản. Đây chính là những gây khó khăn trong kiểm soát đường huyết. Tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến làm tăng nguy cơ bệnh thận.

Protein gây áp lực cho thận

Protein giữ vai trò cần thiết trong cơ thể nhưng lượng tiêu thụ quá cao gây áp lực lên thận.

Ở người tiểu đường hoặc có dấu hiệu bệnh thận sớm, chế độ ăn giàu protein làm tổn thương tiến triển nhanh hơn.

Đường và tinh bột tinh chế làm tăng nguy cơ biến chứng

Bánh mì, đồ ngọt, nước uống có đường làm đường huyết tăng nhanh. Tình trạng tăng đường huyết lặp lại khiến thận suy giảm khả năng lọc. Nguy cơ biến chứng, trong đó có bệnh thận, tăng lên rõ rệt theo thời gian.

Thiếu nước ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của thận

Cơ thể cần đủ nước để duy trì chức năng lọc của thận. Nước giúp đào thải chất độc hiệu quả hơn. Lượng nước không đủ khiến nước tiểu cô đặc và làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng thận.

Rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và chất béo lành mạnh hỗ trợ sức khỏe tổng thể

Chế độ ăn giúp bảo vệ thận lâu dài

Thực phẩm tươi, nấu tại nhà với lượng muối và đường kiểm soát chặt chẽ giúp giảm nguy cơ tổn thương thận. Rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và chất béo lành mạnh hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Việc hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường và món chiên rán giúp kiểm soát tốt đường huyết.

Lượng protein cần được điều chỉnh theo hướng dẫn y tế. Cạnh đó, uống đủ nước mỗi ngày sẽ góp phần duy trì hoạt động ổn định của thận.

Suy thận gia tăng đáng báo động: Nguyên nhân thật sự vừa được hé lộ

Suy thận gia tăng đáng báo động: Nguyên nhân thật sự vừa được hé lộ

Bệnh suy thận gia tăng đáng báo động, nhiều người mắc mà không rõ nguyên nhân. Hiểu đúng nguyên nhân để phòng ngừa từ sớm là điều cần thiết.

