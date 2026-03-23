Sức khỏe

Suy thận gia tăng đáng báo động: Nguyên nhân thật sự vừa được hé lộ

Thiên Lan
23/03/2026 00:09 GMT+7

Bệnh suy thận gia tăng đáng báo động, nhiều người mắc mà không rõ nguyên nhân. Hiểu đúng nguyên nhân để phòng ngừa từ sớm là điều cần thiết.

Đáng chú ý, nghiên cứu vừa được trình bày tại Hội nghị Khoa học EPI|Lifestyle 2026 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, đã tìm ra một thủ phạm nguy hiểm có thể làm tăng tỷ lệ mắc suy thận lên gấp 3 lần. Đặc biệt, nguyên nhân này có thể phòng ngừa được từ sớm, theo trang tin khoa học Sciencealert.

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y Đại học Yonsei, Seoul, Hàn Quốc đã xem xét hồ sơ y tế của Cơ quan Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc với quy mô lớn, bao gồm 291.887 người, trong độ tuổi khoảng 30 tuổi, không có tiền sử bệnh tim hoặc thận trước tuổi 40.

Theo dõi và điều trị kịp thời ngay khi mức huyết áp bắt đầu tăng cao là cách thiết yếu để bảo vệ tim và thận trong tương lai

Các đối tượng được theo dõi huyết áp định kỳ từ tuổi 30 đến 40 và được tiếp tục được giám sát trong khoảng 10 năm sau tuổi 40 để xác định sự phát triển của bệnh lý.

Kết quả đã phát hiện:

Người có huyết áp tâm thu cao hơn bạn đồng lứa khoảng 10 mm Hg trong 10 năm dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 27% và bệnh thận cao hơn 22%.

Người có huyết áp tâm trương cao hơn khoảng 5 mm Hg dẫn đến nguy cơ bệnh tim cao hơn 20% và bệnh thận cao hơn 16%.

Đáng chú ý, nhóm có mức huyết áp tích lũy cao nhất có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp 3,5 lần và nguy cơ mắc bệnh thận cao gấp 3 lần so với nhóm có mức thấp nhất, theo Sciencealert.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Hokyou Lee, Phó giáo sư y học dự phòng tại Đại học Yonsei, giải thích rằng mặc dù những người trẻ tuổi thường có nguy cơ mắc bệnh tim trong 10 năm tiếp theo ở mức thấp, nhưng bị huyết áp cao dai dẳng từ sớm sẽ tích tụ tổn thương theo thời gian. Điều này âm thầm phá hủy hệ thống mạch máu, dẫn đến các biến cố nghiêm trọng khi đến tuổi trung niên.

Các tác giả kết luận rằng, duy trì huyết áp tối ưu là mối quan tâm của mọi lứa tuổi. Chẩn đoán, theo dõi và điều trị kịp thời ngay khi mức huyết áp bắt đầu tăng cao là cách thiết yếu để bảo vệ tim và thận trong tương lai. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý huyết áp ngay lập tức để giảm thiểu tác hại.

