Sức khỏe

3 kiểu đau lưng khi xuất hiện cảnh báo bệnh thận

Ngọc Quý
15/03/2026 00:09 GMT+7

Phần lớn nguyên nhân đau lưng là do căng cơ, ngồi làm việc sai tư thế hay vấn đề cột sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào đau lưng cũng là do cơ xương. Trong một số trường hợp, cơn đau có thể bắt nguồn từ thận.

Thận nằm ở 2 bên cột sống, ngay dưới xương sườn và khá gần vùng lưng. Vì vậy, khi thận gặp vấn đề, người bệnh thường cảm thấy đau hoặc khó chịu ở khu vực hông lưng, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đau lưng do thận có thể kèm theo sốt và mệt mỏi

Vì đau thận có thể dễ nhầm lẫn với đau lưng thông thường nên nhiều người dễ bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo ban đầu. Để phân biệt đau lưng do cơ, cột sống với đau thận, mọi người cần lưu ý những điều sau

Đau âm ỉ ở vùng hông lưng

Một dấu hiệu thường gặp của đau thận là cảm giác đau âm ỉ ở vùng hông lưng. Khu vực này nằm ở 2 bên lưng, ngay dưới xương sườn. Cơn đau thường nằm sâu bên trong, không giống đau cơ ở bề mặt.

Nhiều người mô tả cảm giác này giống như lưng có thứ gì đó đè nặng. Đau có thể xuất hiện ở 1 hoặc 2 bên lưng. Tình trạng này có thể xảy ra khi thận bị viêm, sưng hoặc bị áp lực bên trong. Một số bệnh có thể gây ra kiểu đau này gồm nhiễm trùng thận hoặc các bệnh làm thận sưng lên.

Điểm khác biệt quan trọng là đau thận thường không thay đổi nhiều khi người bệnh thay đổi tư thế. Nghỉ ngơi, xoa bóp hoặc chườm nóng thường không làm giảm đau rõ rệt. Trong khi đó, đau lưng do cơ thường giảm khi nghỉ ngơi và tăng khi vận động mạnh.

Đau dữ dội từng cơn

Một kiểu đau lưng rất đặc trưng liên quan đến thận là cơn đau dữ dội xuất hiện từng đợt. Nguyên nhân phổ biến nhất là sỏi thận.

Khi viên sỏi di chuyển từ thận xuống ống dẫn nước tiểu, nó có thể gây ra cơn đau rất dữ dội. Người bệnh thường cảm thấy đau đột ngột ở vùng lưng dưới xương sườn. Cơn đau có thể lan sang bụng hoặc xuống vùng bẹn. Điểm đặc trưng của cơn đau này là đến theo từng cơn, tăng mạnh rồi giảm bớt, sau đó lại xuất hiện trở lại.

Ngoài đau lưng, người bệnh còn có thể gặp các dấu hiệu khác như buồn nôn, nôn, tiểu đau hoặc nước tiểu có máu. Những triệu chứng này xảy ra vì viên sỏi làm kích thích đường tiết niệu.

Đau kèm sốt, mệt mỏi

Nếu đau lưng xuất hiện cùng với sốt, ớn lạnh hoặc cảm giác mệt mỏi thì đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng thận. Nhiễm trùng thận thường bắt đầu từ nhiễm trùng đường tiểu rồi lan lên thận. Cơn đau thường nằm ở một bên lưng kèm theo dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu rát, tiểu nhiều lần hoặc buồn nôn.

Điểm khác biệt quan trọng là đau lưng thông thường hiếm khi gây sốt. Trong trường hợp này, người bệnh nên đi khám sớm vì nhiễm trùng thận cần được điều trị bằng thuốc kháng sinh, theo Medical News Today.

