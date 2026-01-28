Lo lắng bệnh thận: Các nhà khoa học tìm ra cách ăn cực hay

Bên cạnh các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, tiểu đường, béo phì, bệnh tim (lưu lượng máu đến thận giảm), tiền sử gia đình, thì chế độ ăn là một yếu tố nguy cơ quan trọng có thể điều chỉnh được đối với bệnh thận mạn tính.

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Canada - Canadian Medical Association Journal - các nhà khoa học đã tìm ra cách ăn thực sự giúp ngăn ngừa căn bệnh này, theo trang tin y khoa Medical News Today.

Các nhà khoa học từ Đại học Y khoa Phương Nam (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của 179.508 người từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank, trong độ tuổi trung bình gần 56 và không mắc bệnh thận khi bắt đầu nghiên cứu, theo dõi trong hơn 12 năm.

Bệnh thận mạn tính là tình trạng suy giảm chức năng thận ảnh hưởng đến nhiều người trên toàn cầu Ảnh: AI

Chế độ ăn EAT-Lancet

Các tác giả đã đánh giá sự tuân thủ chế độ ăn EAT-Lancet - chế độ ăn được thiết kế để vừa bảo vệ sức khỏe con người vừa bảo vệ môi trường (thông qua việc giảm khí thải nhà kính do chăn nuôi).

EAT-Lancet là chế độ ăn tập trung vào rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và hạn chế tối đa thịt đỏ, đường bổ sung. Nó đã được chứng minh là giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, ung thư và tử vong. Giờ đây các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu liệu nó có giúp ngăn ngừa bệnh thận hay không.

Nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Trong thời gian theo dõi có 4.819 người phát sinh bệnh thận mạn tính.

Kết quả đã phát hiện càng tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn EAT-Lancet càng giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính, theo Medical News Today.

EAT-Lancet là chế độ ăn tập trung vào rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và hạn chế tối đa thịt đỏ, đường bổ sung Ảnh: AI

Tại sao ăn nhiều thực vật giúp ngăn ngừa bệnh thận?

Tiến sĩ Thomas M. Holland, từ Đại học RUSH (Mỹ), giải thích rằng chế độ ăn nhiều thực vật giúp giảm viêm và căng thẳng oxy hóa - vốn là những tác nhân gây tổn thương mạch máu và các đơn vị lọc của thận.

Tiêu thụ nhiều trái cây, rau củ và chất béo không bão hòa giúp tăng mức axit béo chống viêm và giảm các chỉ số viêm trong cơ thể.

Nhà nghiên cứu Matthew Snelson, làm việc tại Đại học Edith Cowan (Úc), cho biết giảm tiêu thụ thịt giúp giảm các axit amin như tyrosine và tryptophan, vốn là tiền thân của các chất độc gây tổn thương thận. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào từ thực vật thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột sản sinh ra các axit béo chuỗi ngắn chống viêm, đồng thời giúp ngăn ngừa táo bón - một yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh thận.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, ít thịt và nhiều thực vật không chỉ hỗ trợ sức khỏe thận mà còn giúp kiểm soát huyết áp, giảm gánh nặng chuyển hóa và bảo vệ chức năng thận một cách bền vững.