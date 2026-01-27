Uống bao nhiêu nước mỗi ngày là đủ để bảo vệ thận?

Nhiều tổ chức y tế lớn trên thế giới đều thống nhất rằng lượng nước cần uống vào mỗi ngày nên xét đến tổng lượng chất lỏng nạp vào, cảm giác khát và những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Uống đủ nước sẽ giúp thận hoạt động hiệu quả ẢNH: AI

Thận có nhiệm vụ lọc máu, loại bỏ các chất thải hòa tan, điều hòa cân bằng nước và điện giải trong cơ thể. Khi uống không đủ nước, nước tiểu trở nên cô đặc hơn, khiến nồng độ các chất như canxi, oxalat hay a xít uric tăng cao. Đây là những thành phần dễ kết tinh và hình thành sỏi thận.

Tình trạng thiếu nước kéo dài cũng khiến thận phải hoạt động trong điều kiện bất lợi, có thể làm tăng nguy cơ tổn thương chức năng thận, đặc biệt ở những người đã có bệnh thận nền. Ngược lại, khi cơ thể được uống đủ nước, quá trình đào thải urê, natri và các chất thải khác diễn ra hiệu quả hơn, giúp giảm gánh nặng cho thận.

Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ khuyến cáo tổng lượng chất lỏng trung bình mỗi ngày, tính cả nước uống và nước từ thức ăn, nên vào khoảng 3,7 lít đối với nam và 2,7 lít đối với nữ. Trong đó, khoảng 20% đến từ thực phẩm như rau, trái cây, canh, súp. Tuy nhiên, đây chỉ là con số tham khảo, không phải tiêu chuẩn bắt buộc cho mọi người.

Những người sống trong môi trường nóng ẩm, vận động nhiều, lao động dùng sức nhiều thì sẽ cần uống nước nhiều hơn. Những trường hợp mất nước do tiêu chảy, nôn ói cũng cần bổ sung nước nhiều hơn mức bình thường để bù lại lượng chất lỏng đã mất.

Đặc biệt, người có tiền sử sỏi thận thường được khuyến nghị uống đủ nước để tạo ra khoảng 2,5 lít nước tiểu mỗi ngày. Điều này giúp giữ cho nước tiểu luôn loãng và giảm nguy cơ kết tinh sỏi.

Người mắc bệnh thận mạn cần thận trọng

Ngược lại, những người mắc bệnh thận mạn, suy tim hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu cần thận trọng hơn. Vì có những trường hợp phải hạn chế lượng nước để tránh quá tải dịch.

Với người khỏe mạnh, có một số lo ngại rằng uống quá nhiều nước có thể gây hại cho thận. Trên thực tế, tình trạng ngộ độc nước hay hạ natri máu chỉ xảy ra trong những trường hợp rất đặc biệt, khi uống lượng nước cực lớn trong thời gian ngắn, vượt quá khả năng điều hòa của thận.

Khi đó, natri trong máu bị pha loãng, có thể gây buồn nôn, nhức đầu, rối loạn ý thức, thậm chí co giật. Tuy nhiên, với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, nguy cơ này rất thấp nếu uống theo cảm giác khát và phân bố đều lượng nước trong ngày, theo Healthline.