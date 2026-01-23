Thận yếu uống nước dừa: Lợi hay hại?

Thành phần nước dừa chủ yếu là nước cùng các chất điện giải như kali, natri, magiê và một lượng nhỏ canxi. Trong số đó, kali là yếu tố quan trọng nhất cần lưu ý với người bệnh thận, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Hàm lượng kali trong nước dừa có thể gây tác động tiêu cực ở người bệnh thận ẢNH: AI

Một ly nước dừa 240 ml có thể chứa 400-600 miligam kali, tùy vào loại dừa. Với người khỏe mạnh, lượng kali này không gây hại, thậm chí còn hỗ trợ hoạt động của tim và cơ bắp. Nhưng với người thận yếu, đây lại là điều tiềm ẩn rủi ro.

Thận có vai trò chính trong việc điều hòa và đào thải kali dư thừa ra khỏi cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng này bị hạn chế, khiến kali dễ tích tụ trong máu, dẫn đến tăng kali máu.

Tình trạng tăng kali máu có thể gây yếu cơ, mệt mỏi, rối loạn nhịp tim và trong những trường hợp nặng có thể dẫn đến biến chứng tim mạch. Chính vì vậy, các hướng dẫn dinh dưỡng cho bệnh nhân suy thận thường khuyến cáo hạn chế các thực phẩm và đồ uống giàu kali.

Những người bị suy thận hoặc tiểu đường có biến chứng thận cần đặc biệt chú ý. Nếu uống lượng lớn nước dừa trong thời gian ngắn, họ có thể xuất hiện tình trạng tăng kali máu nặng, kèm theo rối loạn nhịp tim, yếu hoặc tê liệt cơ đột ngột. Các triệu chứng này chỉ cải thiện khi bệnh nhân được điều trị hạ kali và ngừng hoàn toàn nước dừa.

Nguy cơ càng cao hơn nếu người bệnh thận đang sử dụng các thuốc có xu hướng làm tăng kali máu, chẳng hạn như thuốc điều trị huyết áp cao thuộc nhóm ức chế men chuyển hoặc thuốc lợi tiểu giữ kali. Trong những trường hợp này, nước dừa có thể khiến kali trong máu tăng nhanh vượt ngưỡng an toàn.

Không phải ai bị thận yếu cũng tuyệt đối tránh uống nước dừa

Tuy nhiên, không phải ai bị thận yếu cũng tuyệt đối tránh uống nước dừa. Mức an toàn lại phụ thuộc nhiều vào mức độ suy thận, nồng độ kali máu hiện tại, loại thuốc đang sử dụng và lượng nước dừa uống vào.

Người suy thận nhẹ, kali máu ổn định và không dùng thuốc giữ kali có thể uống một lượng nhỏ nước dừa và vẫn an toàn. Tuy nhiên, họ không nên uống thường xuyên. Ngược lại, người suy thận trung bình, nặng hoặc đang lọc máu thường được khuyến cáo tránh hoàn toàn nước dừa.

Hiện nay, các nghiên cứu lâm sàng chưa xác định lượng nước dừa an toàn chung cho người suy thận. Vì vậy, cách tiếp cận hợp lý nhất là người có bệnh thận hãy trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi muốn uống nước dừa thường xuyên, theo Verywell Health.