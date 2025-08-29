5 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo thận đang âm thầm tổn thương

Tuy nhiên, khi chức năng thận bắt đầu suy giảm, cơ thể có thể phát tín hiệu qua những dấu hiệu rất âm thầm, đặc biệt là vào buổi sáng. Nhận biết sớm các biểu hiện này có thể giúp phát hiện và điều trị tổn thương thận kịp thời, trước khi bệnh tiến triển nặng hơn.

Theo các chuyên gia từ hệ thống bệnh viện Garnet Health của Mỹ, có 5 dấu hiệu phổ biến nhất vào buổi sáng có thể liên quan đến tổn thương thận.

Có một số dấu hiệu buổi sáng cảnh báo thận đang âm thầm tổn thương Ảnh minh họa: AI

Sưng mặt vào buổi sáng

Tình trạng sưng quanh mắt hoặc khuôn mặt ngay sau khi ngủ dậy là biểu hiện điển hình của phù do thận. Khi thận bị tổn thương, chúng có thể rò rỉ albumin ra nước tiểu, khiến lượng protein trong máu giảm, làm chất lỏng dễ thoát ra ngoài mạch máu và tích tụ ở các mô mềm. Nếu sưng quanh mắt kèm theo nước tiểu sủi bọt, tăng cân nhanh hoặc huyết áp cao, cần kiểm tra chức năng thận, theo Garnet Health.

Nước tiểu có bọt

Nước tiểu có nhiều bọt và bọt không tan nhanh có thể là dấu hiệu cơ thể đang thải ra quá nhiều protein - tình trạng được gọi là protein niệu. Đây là một trong những dấu hiệu sớm nhất của tổn thương tại cầu thận - bộ phận lọc máu của thận. Trong khi một số nguyên nhân như mất nước hay đi tiểu mạnh cũng có thể gây bọt tạm thời, nếu gặp hiện tượng này kéo dài, cần làm xét nghiệm nước tiểu và chức năng thận.

Da khô, ngứa do chức năng thận giảm

Khi chức năng thận giảm, cơ thể tích tụ độc tố, rối loạn khoáng chất như phốt pho và hoóc môn tuyến cận giáp, từ đó gây khô da, ngứa nhiều, đặc biệt là vào ban đêm. Khác với da khô thông thường, ngứa do bệnh thận thường đối xứng hai bên và kem dưỡng ẩm không làm thuyên giảm. Ngứa kéo dài cần được đánh giá kỹ lưỡng qua xét nghiệm máu và chức năng thận.

Mệt mỏi, kém tập trung, hay quên

Tình trạng "sương mù não" có thể là hậu quả của việc thận không loại bỏ được các chất độc, thiếu máu do giảm erythropoietin (hoóc môn do thận sản xuất, đóng vai trò chính trong việc tạo ra hồng cầu) hoặc rối loạn giấc ngủ. Người bệnh thường cảm thấy mệt mỏi, đầu óc chậm chạp và giảm khả năng tập trung. Kiểm tra mức lọc cầu thận (eGFR), huyết sắc tố và các chỉ số khác có thể giúp xác định nguyên nhân.

Hơi thở có mùi ammoniac

Hơi thở có mùi giống nước tiểu hoặc amoniac có thể do nồng độ ure trong máu cao - dấu hiệu rõ của suy thận giai đoạn nặng. Nếu kèm theo buồn nôn, mệt mỏi và ngứa, người bệnh nên được kiểm tra ngay, theo Garnet Health.

Như vậy, thận tổn thương giai đoạn đầu thường không gây triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ các thay đổi vào buổi sáng, từ nước tiểu, da, hơi thở đến mức độ tỉnh táo, bạn có thể nhận ra những cảnh báo sớm từ cơ thể. Phát hiện sớm và can thiệp đúng lúc là chìa khóa giúp bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.