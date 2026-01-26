Tiểu đường ở người trẻ: Những ai có nguy cơ cao, cách ứng phó?

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến ngày càng nhiều người trẻ bị tiểu đường là tình trạng thừa cân và béo phì. Khi lượng mỡ trong cơ thể, đặc biệt là mỡ vùng bụng, tăng cao thì các tế bào trở nên kém nhạy cảm với insulin, loại hoóc môn giúp đưa đường glucose từ máu vào tế bào, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Thừa cân, béo phì và ít vẫn động là những yếu tố làm tăng rủi ro mắc tiểu đường ở người trẻ ẢNH: AI

Hệ quả là khiến đường huyết tăng cao. Đường huyết tăng dần theo thời gian và cuối cùng dẫn đến tiểu đường loại 2. Ngoài ra, dành nhiều gian ngồi trước màn hình cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Nhiều người trẻ hiện dành nhiều thời gian hơn cho điện thoại, máy tính, laptop và tivi, trong khi thời gian vận động thể chất lại giảm rõ rệt.

Chế độ ăn nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn là một yếu tố quan trọng khác. Nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo, đồ ăn nhanh chứa nhiều đường tinh luyện và chất béo có hại, dễ gây tăng cân và tích mỡ nội tạng. Các nghiên cứu cho thấy thường xuyên dùng đồ uống có đường sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Một điểm đáng lo là tiểu đường loại 2 ở người trẻ thường tiến triển nhanh và nặng hơn so với khi khởi phát ở người lớn tuổi. Nghiên cứu công bố trên chuyên san New England Journal of Medicine cho thấy chỉ sau vài năm mắc tiểu đường, nhiều bệnh nhân trẻ đã xuất hiện biến chứng như huyết áp cao, rối loạn mỡ máu, tổn thương thận và võng mạc.

Điều này đồng nghĩa với việc họ có nguy cơ đối mặt với bệnh tim mạch và suy thận ngay từ khi còn trẻ. Hệ quả là làm suy giảm đáng kể sức khỏe và tuổi thọ.

Trên thực tế, tiểu đường loại 2 ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Người trẻ mắc bệnh có thể chỉ cảm thấy mệt mỏi, khát nước, đi tiểu nhiều hoặc tăng cân nhanh mà không nghĩ tới đó là dấu hiệu tiểu đường.

Để phòng ngừa nguy cơ tiểu đường, người trẻ cần giảm tiêu thụ nước ngọt và đồ uống có đường, thay bằng nước lọc hoặc sữa ít béo. Đây là bước khởi đầu dễ thực hiện nhất. Bên cạnh đó, họ cũng cần tăng lượng rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thực phẩm chiên, nhiều đường bột. Chế độ ăn này giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Tập luyện thường xuyên là điều không thể thiếu. Người trẻ cần vận động ít nhất 150 phút/tuần với các hoạt động như chạy bộ, bơi lội, đạp xe, nâng tạ hay bất kỳ môn thể thao nào khác, theo Medical News Today.