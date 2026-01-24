Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đường huyết tăng nhẹ nhưng kéo dài nguy hiểm ra sao?
Video Sức khỏe

Triệu Hà - Ngọc Quý
24/01/2026 05:00 GMT+7

Đường huyết tăng nhẹ nhưng kéo dài thường không gây ra những triệu chứng rõ rệt như khát nước nhiều hay sụt cân. Tuy nhiên, tình trạng này lại âm thầm gây tổn thương mạch máu và nhiều cơ quan quan trọng. Trên thực tế, đây chính là giai đoạn tiền tiểu đường, giai đoạn “cảnh báo sớm” nhưng dễ bị bỏ qua nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), đường huyết tăng nhẹ nhưng dai dẳng chính là biểu hiện đặc trưng của tiền tiểu đường. Tình trạng này có thể được phát hiện thông qua các xét nghiệm như đường huyết lúc đói hoặc xét nghiệm HbA1c.

Dù chưa tiến triển thành tiểu đường type 2, tiền tiểu đường đã bắt đầu gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe, như ảnh hưởng đến tim mạch và mạch máu; gây tổn thương thận; gây bệnh võng mạc; hay tác động đến hệ thần kinh ngoại biên;... Do đó, người bệnh cần được can thiệp các biện pháp phòng ngừa sớm để đảo ngược nguy cơ. 

Đường huyết đường huyết tăng tiền tiểu đường tiểu đường type 2 Tim mạch thận bệnh mắt Thần kinh
