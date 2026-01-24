Theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), đường huyết tăng nhẹ nhưng dai dẳng chính là biểu hiện đặc trưng của tiền tiểu đường. Tình trạng này có thể được phát hiện thông qua các xét nghiệm như đường huyết lúc đói hoặc xét nghiệm HbA1c.

Đường huyết tăng nhẹ nhưng kéo dài nguy hiểm ra sao?

Dù chưa tiến triển thành tiểu đường type 2, tiền tiểu đường đã bắt đầu gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe, như ảnh hưởng đến tim mạch và mạch máu; gây tổn thương thận; gây bệnh võng mạc; hay tác động đến hệ thần kinh ngoại biên;... Do đó, người bệnh cần được can thiệp các biện pháp phòng ngừa sớm để đảo ngược nguy cơ.