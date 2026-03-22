Sức khỏe

Những cách đơn giản giúp bảo vệ thận mỗi ngày

Nguyễn Vy
22/03/2026 11:37 GMT+7

Thận là cơ quan âm thầm nhưng đóng vai trò sống còn trong việc lọc máu, điều hòa nước - điện giải và loại bỏ chất thải. Điều đáng lo ngại là nhiều bệnh lý về thận diễn tiến lặng lẽ ở giai đoạn đầu.

Các chuyên gia khuyến cáo việc bảo vệ thận nên bắt đầu từ những thói quen rất đơn giản hằng ngày.

Uống đủ nước 

Theo Tổ chức quốc gia về Thận của Mỹ (National Kidney Foundation), uống đủ nước là cách dễ nhất để hỗ trợ chức năng thận. Nước giúp hòa tan chất thải và đào thải chúng qua nước tiểu, đồng thời giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Tuy nhiên, lượng nước cần thiết có thể khác nhau tùy thể trạng, môi trường và mức độ vận động.

Kiểm soát huyết áp và đường huyết

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là kiểm soát huyết áp và đường huyết. Ông Dr. Joseph Vassalotti, Giám đốc y khoa của National Kidney Foundation, cho biết tăng huyết áp và tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn. Ông nhấn mạnh việc duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn có thể giảm đáng kể nguy cơ này.

Tăng huyết áp và tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn

Hạn chế muối, thực phẩm chế biến sẵn

Chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thận. Các chuyên gia khuyến nghị hạn chế muối, thực phẩm chế biến sẵn và đạm động vật quá mức. Thay vào đó, nên tăng cường rau xanh, trái cây và các nguồn đạm lành mạnh. Theo Harvard Medical School, chế độ ăn ít muối không chỉ tốt cho huyết áp mà còn giúp giảm gánh nặng cho thận trong quá trình lọc máu.

Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc cần hết sức thận trọng. Ông Dr. Mark Perazella, chuyên gia thận học tại Đại học Yale (Mỹ), cảnh báo việc lạm dụng thuốc giảm đau không kê đơn có thể gây tổn thương thận nếu dùng kéo dài. Người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc thường xuyên.

Ngoài ra, duy trì lối sống lành mạnh cũng góp phần bảo vệ thận. Tập thể dục đều đặn giúp cải thiện tuần hoàn máu và kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Hạn chế rượu bia, không hút thuốc và ngủ đủ giấc cũng là những yếu tố quan trọng giúp thận hoạt động hiệu quả hơn.

Cuối cùng, các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về thận. Những xét nghiệm đơn giản như kiểm tra nước tiểu hay đo chức năng thận có thể giúp phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Bảo vệ thận không phải là điều quá phức tạp. Chỉ cần duy trì những thói quen tốt mỗi ngày, mỗi người hoàn toàn có thể giữ cho “bộ lọc” quan trọng của cơ thể luôn khỏe mạnh, theo National Kidney Foundation.

Tin liên quan

3 loại rau củ giúp gan, thận 'tự làm sạch' mỗi ngày

3 loại rau củ giúp gan, thận 'tự làm sạch' mỗi ngày

Gan và thận là 2 cơ quan quan trọng giúp cơ thể thải lọc. Gan chuyển hóa cồn, thuốc và nhiều chất; thận lọc máu, điều hòa nước, điện giải và đào thải cặn qua nước tiểu.

Khám phá thêm chủ đề

thận bảo vệ thận Uống đủ nước huyết áp Đường huyết Hạn chế muối
