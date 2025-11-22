Cách phòng ngừa sỏi thận vào mùa đông

Nguyên nhân dễ mắc sỏi thận hơn khi vào mùa đông

Ông Bhavin Patel, bác sĩ tiết niệu tại Bệnh viện đa khoa Zen ở Mumbai (Ấn Độ), cho biết nhiều người bị mất nước mà không nhận ra. Khi nước tiểu trở nên cô đặc, các tinh thể canxi, oxalat và axit uric có thể tích tụ và tạo thành sỏi. Những viên sỏi này khi di chuyển trong đường tiết niệu gây ra những cơn đau dữ dội ở lưng, bụng dưới và kèm theo cảm giác nóng rát khi đi tiểu, theo tờ The Times of India (Ấn Độ).

Không khí khô và việc cơ thể ít tiết mồ hôi trong mùa lạnh cũng làm tăng tình trạng mất nước, dẫn đến nước tiểu đậm đặc hơn. Người từng có sỏi thận hoặc có các bệnh nền như béo phì, tiểu đường, gút thuộc nhóm nguy cơ cao.

Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy nhiệt độ thấp làm suy giảm cảm giác khát, gây ra tình trạng mất nước nhẹ kéo dài, tạo môi trường thuận lợi để sỏi hình thành. Khi nước tiểu cô đặc trong thời gian dài, sự kết tinh của khoáng chất diễn ra nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Nghiên cứu năm 2016 của Hội Thận học Mỹ ghi nhận chế độ ăn nhiều muối và nhiều đạm động vật làm tăng lượng canxi và axit uric bài tiết qua nước tiểu. Trong điều kiện thiếu nước, các yếu tố này càng làm tăng nguy cơ hình thành sỏi.

Những biểu hiện ban đầu của sỏi thận thường xuất hiện đột ngột. Người bệnh có thể gặp các cơn đau nhói vùng lưng và hông Ảnh minh họa: AI

Biểu hiện của sỏi thận

Những biểu hiện ban đầu của sỏi thận thường xuất hiện đột ngột. Người bệnh có thể gặp các cơn đau nhói vùng lưng và hông, lan xuống bụng dưới.

Nước tiểu có thể đục, có màu đỏ hoặc mùi lạ. Cảm giác buồn nôn, nôn và đi tiểu nhiều lần trong ngày là những cảnh báo quan trọng.

Nếu không được xử lý sớm, sỏi có thể gây tắc nghẽn dòng chảy của nước tiểu, dẫn đến nhiễm trùng thận, một tình trạng nguy hiểm.

Cách điều trị

Tùy loại sỏi và kích thước, hướng điều trị có sự khác nhau. Với sỏi nhỏ, bác sĩ Patel cho biết tăng lượng nước uống đủ có thể giúp sỏi tự đào thải ra ngoài.

Với sỏi lớn, các phương pháp như tán sỏi bằng sóng xung kích, nội soi niệu quản hoặc tán sỏi bằng laser được chỉ định nhằm giảm đau và hạn chế biến chứng. Chẩn đoán sớm luôn mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn và hạn chế các vấn đề kéo dài.

Cách phòng ngừa sỏi thận

Trước hết, người trưởng thành cần uống khoảng 2.200 đến 2.600 ml nước mỗi ngày, bao gồm nước lọc, nước ấm, trà thảo mộc như bạc hà, cúc, atiso đỏ hoặc súp nhằm duy trì sự cân bằng chất lỏng.

Việc giảm muối trong bữa ăn hằng ngày là yếu tố quan trọng vì natri cao làm tăng lượng canxi trong nước tiểu.

Tập thể dục đều đặn giúp cải thiện chuyển hóa, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ chức năng thận hoạt động hiệu quả hơn. Trong thời tiết lạnh, người dân có thể lựa chọn các bài tập trong nhà như đi bộ tại chỗ, yoga, đạp xe trong nhà.

Việc theo dõi màu sắc nước tiểu giúp người dân nhận biết sớm nguy cơ mất nước. Nước tiểu quá sẫm màu, đục hoặc có màu đỏ là dấu hiệu cơ thể đang cần bổ sung nước hoặc cho thấy khả năng có sỏi thận. Khi có triệu chứng đau, nóng rát hoặc thấy máu trong nước tiểu, cần đi khám ngay để được xử lý kịp thời.