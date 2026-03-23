Lọc màng bụng tại nhà: Bước tiến giúp người bệnh thận sống chủ động hơn

Sau khi được bác sĩ tư vấn chuyển sang phương pháp lọc màng bụng tại nhà, anh T. có thể chủ động thực hiện điều trị, giảm phụ thuộc vào lịch chạy thận cố định và dần lấy lại nhịp sinh hoạt ổn định. Câu chuyện của anh là một trong nhiều trường hợp cho thấy ý nghĩa của việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp trong quản lý bệnh thận mạn.

Giao lưu trực tiếp giúp người bệnh và thân nhân trao đổi cùng các bác sĩ về bệnh thận mạn và các phương pháp điều trị hiện nay Ảnh: BVCC

Từ thực tế đó, hưởng ứng Ngày Thận thế giới năm 2026, Khoa Nội Thận - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức chương trình sinh hoạt câu lạc bộ người bệnh với chủ đề "Bảo vệ thận - Gìn giữ môi trường: Cho sức khỏe bền lâu". Chương trình không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh thận mạn, mà còn hướng đến việc cung cấp các giải pháp điều trị và chăm sóc phù hợp, giúp người bệnh chủ động hơn trong hành trình điều trị lâu dài.

Chương trình có sự tham gia của đội ngũ bác sĩ Khoa Nội Thận - Thận nhân tạo, cùng đông đảo người bệnh và thân nhân. Các nội dung được trình bày tập trung vào nhận diện sớm bệnh thận mạn, điều trị toàn diện và các giải pháp nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Nhiều người phát hiện bệnh khi chức năng thận đã suy giảm

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hà Thị Kim Đời, Khoa Nội Thận - Thận nhân tạo, một trong những thách thức lớn hiện nay là nhiều người bệnh chỉ được phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể, do giai đoạn đầu hầu như không có triệu chứng rõ ràng. Những nhóm người bị tăng huyết áp, tiểu đường hoặc có thói quen sử dụng thuốc không phù hợp cần được tầm soát định kỳ. Bác sĩ nhấn mạnh việc phát hiện sớm không chỉ giúp làm chậm tiến triển bệnh mà còn là yếu tố quan trọng giúp người bệnh tránh phải bước vào các phương pháp điều trị thay thế thận trong tương lai.

Ở góc độ điều trị, thạc sĩ - bác sĩ Trần Minh Hoàng, Khoa Nội Thận - Thận nhân tạo, cho biết bệnh thận mạn không thể kiểm soát hiệu quả nếu chỉ dựa vào thuốc mà thiếu đi vai trò của dinh dưỡng và sự tuân thủ lâu dài. Việc kiểm soát chế độ ăn, đặc biệt là lượng muối và đạm, có vai trò quan trọng trong việc giảm gánh nặng chuyển hóa cho thận, từ đó kéo dài thời gian bảo tồn chức năng thận và hạn chế biến chứng.

Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thảo chia sẻ về các phương pháp điều trị thay thế thận và vai trò của lọc màng bụng tại nhà trong nâng cao chất lượng cuộc sống Ảnh: BVCC

Lọc màng bụng giúp người bệnh thận chủ động nhiều thứ

Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thảo, Trưởng khoa Nội thận - Thận nhân tạo, cho biết trong bối cảnh số lượng người bệnh thận mạn ngày càng gia tăng, việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát bệnh mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người bệnh. Trong đó, lọc màng bụng tại nhà là một trong những phương pháp điều trị thay thế thận phù hợp với nhiều trường hợp, giúp người bệnh chủ động hơn về thời gian, giảm tần suất phải đến bệnh viện và duy trì sinh hoạt, làm việc gần với cuộc sống bình thường.