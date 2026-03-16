Bác sĩ: Chế độ ăn được nhiều người chọn không ngờ âm thầm gây hại thận

Bổ sung protein là cần thiết, nhưng nếu chạy theo trào lưu chỉ ăn protein, cơ thể có thể phải chịu áp lực lớn, đặc biệt là ở thận.

Bác sĩ chuyên khoa thận Vinayak Ukirde tại Bệnh viện chuyên khoa Sahyadri (Ấn Độ), đã lên tiếng cảnh báo về xu hướng ăn kiêng giàu protein, không tinh bột, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể, theo tờ Hindustan Times.

Protein ảnh hưởng đến thận như thế nào?

Bác sĩ Ukirde giải thích: Khi hấp thụ protein, cơ thể sẽ chuyển hóa nó thành các axit amin, từ đó tạo ra các chất thải chứa nitơ như urê và creatinine. Những chất thải này được thận lọc để loại bỏ, nhưng chế độ ăn giàu protein lại gây rối loạn quá trình này.

Chế độ ăn giàu protein gây áp lực rất lớn lên thận, dẫn đến tình trạng tăng lọc cầu thận, trong đó các đơn vị lọc của thận phải hoạt động quá sức. Có nghĩa là khối lượng công việc của thận tăng lên và chúng phải hoạt động với tốc độ cao hơn bình thường để loại bỏ các chất thải này khỏi máu. Theo thời gian, tình trạng quá tải này gây căng thẳng cho chức năng của thận, theo Hindustan Times.

Bác sĩ Ukirde cảnh báo rằng chế độ ăn nhiều protein cũng có thể làm tăng mất nước, khiến việc uống nhiều nước càng trở nên quan trọng hơn. Cơ thể mất nước có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về thận và sỏi thận.

Việc thường xuyên tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có thể làm tăng độ axit trong cơ thể, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng thận.

Giới hạn lượng protein an toàn là bao nhiêu?

Bác sĩ Ukirde khuyến nghị người lớn nên tiêu thụ từ 0,8 - 1 gram protein mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Tránh các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, tốt nhất nên tiêu thụ đủ tất cả các nhóm thực phẩm: Tinh bột, chất béo lành mạnh, protein, nhiều trái cây và rau quả.

Cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện những thay đổi lớn trong chế độ ăn uống. Ngoài ra, cũng nên khám sức khỏe định kỳ và kiểm tra chức năng thận để đảm bảo thận hoạt động bình thường.