Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sau tuổi 50: 3 sai lầm khi tập thể dục khiến cơ thể nhanh xuống sức

Ngọc Quý
28/03/2026 01:32 GMT+7

Sau tuổi 50, cơ thể dần có những thay đổi rõ rệt: khối lượng cơ giảm, xương yếu hơn và khả năng phục hồi cũng chậm lại. Tuy vậy, tập thể dục vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe.

Vấn đề không phải có tập hay không mà là cần tập đúng cách. Nhiều người vẫn duy trì thói quen vận động nhưng lại mắc một số sai lầm, dẫn đến làm giảm hiệu quả tập luyện và khiến cơ thể suy yếu nhanh hơn theo thời gian, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Các bài tập sức mạnh vẫn có thể giúp người sau tuổi 50 tăng cơ

ẢNH: AI

Người sau 50 tuổi cần tránh những sai lầm tập luyện sau:

Không đủ thời gian phục hồi

Một số người cố gắng tập luyện với cường độ cao như khi còn trẻ nhưng lại không nhận ra rằng cơ thể đã thay đổi. Sau tuổi 50, quá trình phục hồi diễn ra chậm hơn do giảm hoóc môn tăng trưởng và khả năng phục hồi mô.

Nếu tập quá nặng hoặc tập liên tục mà không nghỉ, cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải. Điều này dẫn đến mệt mỏi kéo dài, đau nhức liên tục, thậm chí ảnh hưởng đến giấc ngủ và miễn dịch.

Về mặt sinh học, tập quá sức làm tăng hoóc môn cortisol. Khi cortisol tăng cao kéo dài, cơ thể có xu hướng phá vỡ protein cơ, dẫn đến mất cơ thay vì tăng cơ. Vì vậy, nghỉ ngơi và phục hồi không phải lười biếng mà là một phần quan trọng của quá trình tập luyện.

Không khởi động kỹ trước khi tập

Nhiều người bỏ qua bước khởi động hoặc khởi động sơ sài vì nghĩ rằng không quá cần thiết, đặc biệt khi chỉ tập nhẹ như đi bộ. Tuy nhiên, khởi động rất quan trọng, đặc biệt là sau tuổi 50.

Khi cơ thể già đi, các mô như gân và dây chằng kém đàn hồi hơn, khớp dễ bị cứng và lưu lượng máu đến cơ cũng giảm. Nếu bắt đầu tập ngay mà không khởi động, nguy cơ bị căng cơ hoặc chấn thương sẽ cao hơn.

Khởi động giúp làm nóng cơ thể, tăng lưu thông máu và giúp các khớp vận động linh hoạt hơn. Nhờ đó, cơ thể sẵn sàng cho các hoạt động mạnh và giảm nguy cơ chấn thương. Người tập chỉ cần dành 5–10 phút để xoay khớp, đi bộ nhẹ hoặc thực hiện các động tác kéo giãn đơn giản.

Chỉ tập cardio mà bỏ qua sức mạnh

Nhiều người sau tuổi 50 thường chọn đi bộ, đạp xe hoặc chạy bộ vì nghĩ rằng như vậy là đủ để giữ sức khỏe. Tuy nhiên, nếu chỉ tập cardio mà không tập sức mạnh, cơ thể sẽ dần mất đi khối lượng cơ.

Tập cardio chủ yếu tốt cho tim mạch nhưng không đủ để duy trì hoặc tăng khối cơ. Trong khi đó, tập sức mạnh, chẳng hạn tập tạ, hít đất hay kéo xà, giúp kích thích cơ phát triển và giữ được sức mạnh. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy người trung niên vẫn có thể tăng cơ khi tập sức mạnh đều đặn, theo Healthline.

Tin liên quan

Sau tuổi 50: đi bộ nhanh hay chậm tốt hơn?

Sau tuổi 50, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như huyết áp cao, xơ vữa động mạch hay rối loạn nhịp tim bắt đầu tăng lên. Vì vậy, duy trì đi bộ thường xuyên là một trong những cách đơn giản nhất để bảo vệ tim.

Khám phá thêm chủ đề

Tập thể dục mất cơ Đi bộ tuổi 50 chấn thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận