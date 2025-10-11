4 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang bị mất cơ nhanh chóng

Tình trạng mất cơ nhanh thường xảy ra khi ít vận động, chế độ dinh dưỡng kém hoặc gặp phải các vấn đề sức khỏe khác. Với người bình thường, mất cơ có thể bắt đầu chỉ sau 2-3 tuần ít vận động cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Cảm thấy cơ thể mệt mỏi, mau mệt khi tập tạ có thể dấu hiệu của tình trạng mất cơ ẢNH: AI

Tuy nhiên, dấu hiệu rõ ràng của mất cơ sẽ bộc lộ rõ trong 4 đến 12 tuần sau đó. Tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn đối với người lớn tuổi. Những dấu hiệu phổ biến của mất cơ gồm:

Cơ trông nhỏ hoặc yếu hơn

Người bị mất cơ sẽ cảm nhận thấy dường như cơ bắp ở tay, chân của họ trông nhỏ hơn. Ngoài ra, yếu, tê hoặc ngứa ran ở tay, chân cũng là dấu hiệu cảnh báo.

Hoạt động hằng ngày khó khăn hơn

Người bị mất cơ sẽ cảm thấy cánh tay mình mềm hơn, việc leo cầu thang trở nên khó khăn. Các hoạt động bình thường như mở lọ, cài áo sơ mi hay xách đồ tạp hóa sẽ khó hoàn thành hiệu quả như trước.

Tập luyện trở nên vất vả hơn

Người bị mất cơ sẽ thấy không thể nâng tạ nặng. Họ tập ít hiệp hơn hoặc đơn giản là cảm thấy thiếu thể lực để hoàn thành các bài tập. Sự mệt mỏi và hiệu suất tập luyện trì trệ này có thể đồng nghĩa với việc cơ bắp đang dần mất đi. Ngoài ra, cơ thể không còn phục hồi tốt sau khi tập luyện nữa.

Cảm thấy mệt mỏi kéo dài

Đôi khi cơ bắp nhỏ lại không phải do thiếu vận động mà do tập luyện quá sức mà không nghỉ ngơi đầy đủ. Các dấu hiệu bao gồm đau nhức dai dẳng, giảm động lực tập luyện, nhịp tim khi nghỉ ngơi cao hơn và tăng nguy cơ chấn thương.

Điều quan trọng nhất khi phát hiện các dấu hiệu mất cơ là xác định nguyên nhân, từ đó tìm phương pháp khắc phục. Nếu mất cơ là do ít vận động thì cần tăng cường vận động. Các bài tập nâng tạ, squat, hít đất, kéo xà hay tập bằng dây kháng lực có tác dụng giữ và phát triển cơ bắp rất tốt.

Nếu mất cơ do tập luyện quá sức thì cần giảm cường độ tập, ngủ đủ giấc và mỗi tuần nên nghỉ ít nhất 1 ngày. Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng cũng rất quan trọng. Cơ bắp khi tập luyện cần được nạp năng lượng. Nạp năng lượng cho cơ bắp nghĩa là cung cấp đủ protein chất lượng cao, chẳng hạn thịt gà nạc, cá, sữa chua, đậu hoặc thực phẩm bổ sung, theo Livestrong.