Bác sĩ 24/7: Tiêm vắc xin thủy đậu rồi có bị bệnh không?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Giao Thi, Trưởng phòng Quản trị nội dung đào tạo và kiểm duyệt chuyên môn eCom, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, trả lời: Khi đã tiêm mũi 1 vắc xin thủy đậu thì rất cần tiêm mũi 2. Vắc xin thủy đậu cần tiêm đủ 2 mũi để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như biến chứng nặng.

Trường hợp bé đã tiêm mũi 1 cách đây 3 năm thì hôm nay vẫn có thể tiêm tiếp mũi 2, không cần tiêm lại từ đầu. Khoảng cách tiêm trễ không làm mất hiệu quả của mũi trước, quan trọng là hoàn thành đủ phác đồ.

Cần lưu ý là không có vắc xin nào bảo vệ 100%, nên sau tiêm vẫn có khả năng mắc bệnh thủy đậu. Tuy nhiên, người đã tiêm vắc xin thường sẽ mắc bệnh nhẹ hơn rất nhiều, ít biến chứng, ít phải nhập viện và hồi phục nhanh hơn so với người chưa tiêm phòng.

Ngoài tiêm vắc xin đầy đủ, để phòng bệnh thủy đậu hiệu quả cần:

Hạn chế tiếp xúc với người đang mắc bệnh.

Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc có dịch.

Rửa tay thường xuyên.

Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.

Tăng cường dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý để nâng cao đề kháng.

