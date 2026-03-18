Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ 24/7: Ăn trái cây sau 20 giờ có làm tăng cân?

Lê Cầm
Lê Cầm
18/03/2026 04:12 GMT+7

'Thưa bác sĩ, tôi thường ăn trái cây vào khoảng 20 giờ để tăng cường vitamin và đỡ đói. Cho tôi hỏi là thói quen này có khiến tăng cân không?'. (Lan Anh, 35 tuổi, ở TP.HCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, trả lời: Bản thân trái cây không làm bạn tăng cân chỉ vì nó được ăn sau 20 giờ. Việc tăng cân hay giảm cân phụ thuộc vào tổng lượng calo bạn nạp vào trong cả ngày so với lượng calo bạn tiêu thụ, chứ không phải do chiếc đồng hồ quyết định. Tuy nhiên, có vài khía cạnh cần lưu ý để việc ăn đêm này sẽ không phản tác dụng.

Ăn trái cây buổi tối chỉ làm bạn béo lên nếu vượt ngưỡng calo hằng ngày

Nhiều người tin rằng sau 20 giờ, quá trình trao đổi chất sẽ "ngừng hoạt động" và mọi thứ bạn ăn sẽ biến thành mỡ. Thực tế cơ thể vẫn đốt calo khi ngủ: Các cơ quan nội tạng, tim phổi và não bộ vẫn cần năng lượng để duy trì sự sống.

So với một gói bim bim hay một bát mì tôm thì một quả táo hay vài múi bưởi sau 20 giờ là sự thay thế tuyệt vời vì chúng ít calo, nhiều chất xơ và nước.

Khi nào ăn trái cây buổi tối mới thực sự gây tăng cân?

Ăn trái cây buổi tối chỉ làm bạn béo lên nếu:

Vượt ngưỡng calo hằng ngày: Nếu cả ngày bạn đã ăn "thả ga" và quả táo lúc 20 giờ là giọt nước tràn ly khiến bạn dư thừa năng lượng, lúc đó nó mới tích mỡ.

Chọn sai loại trái cây: Ăn các loại quả quá ngọt và nhiều calo như sầu riêng, mít, nhãn, vải với số lượng lớn trước khi ngủ sẽ làm tăng đường huyết nhanh chóng, dễ dẫn đến tích trữ năng lượng thừa.

Ăn kèm "phụ kiện": Trái cây thì tốt, nhưng nếu bạn ăn kèm với sữa đặc, kem tươi hoặc đường thì thủ phạm tăng cân chính là những thứ đi kèm đó.

Buôi tối nên chọn quả ít ngọt, nhiều chất xơ như táo, ổi, bưởi, thanh long

Những lưu ý khác cần lưu ý

Dù không gây béo, nhưng ăn trái cây sát giờ ngủ có thể gây ra vài tác dụng khác như:

Ảnh hưởng giấc ngủ: Các loại quả nhiều nước (dưa hấu, cam) có tác dụng lợi tiểu, có thể khiến bạn phải thức dậy đi vệ sinh giữa đêm.

Vấn đề tiêu hóa: Một số người bị dạ dày nhạy cảm có thể thấy đầy hơi hoặc ợ chua nếu ăn trái cây có tính axit (cam, quýt, dứa) ngay trước khi nằm.

Mẹo ăn trái cây buổi tối

Nên

Không nên

Chọn quả ít ngọt, nhiều chất xơ (táo, ổi, bưởi, thanh long).

Ăn quá nhiều quả chín ngọt lịm (sầu riêng, mít, xoài chín).

Ăn trước khi đi ngủ ít nhất 1 - 2 tiếng.

Ăn xong rồi đi nằm ngay lập tức.

Ăn nguyên quả để tận dụng chất xơ giúp no lâu.

Ép lấy nước (làm mất chất xơ và nạp đường nhanh hơn).


Bác sĩ 24/7: Có nên mua dụng cụ thụt rửa đại tràng thải độc sau tết?

Bác sĩ 24/7: Có nên mua dụng cụ thụt rửa đại tràng thải độc sau tết?

'Tôi nghe nói mua dụng cụ để thụt rửa đại tràng tại nhà có thể giúp thải độc, giảm cân, điều này có đúng không? Xin bác sĩ cho biết làm vậy có tốt cho sức khỏe không?'. (Q.Anh, ở TP.HCM).

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận