Bác sĩ 24/7: Ăn trái cây sau 20 giờ có làm tăng cân?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, trả lời: Bản thân trái cây không làm bạn tăng cân chỉ vì nó được ăn sau 20 giờ. Việc tăng cân hay giảm cân phụ thuộc vào tổng lượng calo bạn nạp vào trong cả ngày so với lượng calo bạn tiêu thụ, chứ không phải do chiếc đồng hồ quyết định. Tuy nhiên, có vài khía cạnh cần lưu ý để việc ăn đêm này sẽ không phản tác dụng.

Ăn trái cây buổi tối chỉ làm bạn béo lên nếu vượt ngưỡng calo hằng ngày MINH HỌA: AI

Nhiều người tin rằng sau 20 giờ, quá trình trao đổi chất sẽ "ngừng hoạt động" và mọi thứ bạn ăn sẽ biến thành mỡ. Thực tế cơ thể vẫn đốt calo khi ngủ: Các cơ quan nội tạng, tim phổi và não bộ vẫn cần năng lượng để duy trì sự sống.

So với một gói bim bim hay một bát mì tôm thì một quả táo hay vài múi bưởi sau 20 giờ là sự thay thế tuyệt vời vì chúng ít calo, nhiều chất xơ và nước.

Khi nào ăn trái cây buổi tối mới thực sự gây tăng cân?

Ăn trái cây buổi tối chỉ làm bạn béo lên nếu:

Vượt ngưỡng calo hằng ngày: Nếu cả ngày bạn đã ăn "thả ga" và quả táo lúc 20 giờ là giọt nước tràn ly khiến bạn dư thừa năng lượng, lúc đó nó mới tích mỡ.

Chọn sai loại trái cây: Ăn các loại quả quá ngọt và nhiều calo như sầu riêng, mít, nhãn, vải với số lượng lớn trước khi ngủ sẽ làm tăng đường huyết nhanh chóng, dễ dẫn đến tích trữ năng lượng thừa.

Ăn kèm "phụ kiện": Trái cây thì tốt, nhưng nếu bạn ăn kèm với sữa đặc, kem tươi hoặc đường thì thủ phạm tăng cân chính là những thứ đi kèm đó.

Buôi tối nên chọn quả ít ngọt, nhiều chất xơ như táo, ổi, bưởi, thanh long ẢNH: LÊ CẦM

Những lưu ý khác cần lưu ý

Dù không gây béo, nhưng ăn trái cây sát giờ ngủ có thể gây ra vài tác dụng khác như:

Ảnh hưởng giấc ngủ: Các loại quả nhiều nước (dưa hấu, cam) có tác dụng lợi tiểu, có thể khiến bạn phải thức dậy đi vệ sinh giữa đêm.

Vấn đề tiêu hóa: Một số người bị dạ dày nhạy cảm có thể thấy đầy hơi hoặc ợ chua nếu ăn trái cây có tính axit (cam, quýt, dứa) ngay trước khi nằm.

Mẹo ăn trái cây buổi tối

Nên Không nên Chọn quả ít ngọt, nhiều chất xơ (táo, ổi, bưởi, thanh long). Ăn quá nhiều quả chín ngọt lịm (sầu riêng, mít, xoài chín). Ăn trước khi đi ngủ ít nhất 1 - 2 tiếng. Ăn xong rồi đi nằm ngay lập tức. Ăn nguyên quả để tận dụng chất xơ giúp no lâu. Ép lấy nước (làm mất chất xơ và nạp đường nhanh hơn).



