Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ 24/7: 30 tuổi tiêm vắc xin HPV hiệu quả ra sao, có kiêng quan hệ?

M.Phúc
M.Phúc
10/03/2026 03:23 GMT+7

'Tôi năm nay 30 tuổi, chưa có gia đình. Lứa tuổi này, tôi tiêm vắc xin HPV có hiệu quả không? Cho tôi hỏi, tiêm vắc xin HPV có phải kiêng quan hệ tình dục? Cảm ơn bác sĩ!'. (Thùy Trang, ở TP.HCM).

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Thanh Khôi, Trưởng hội đồng chuyên môn Y khoa, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, trả lời: Ở tuổi 30, bạn vẫn có thể tiêm vắc xin HPV và vẫn nhận được hiệu quả bảo vệ. Tuy nhiên, hiệu quả trung bình có thể thấp hơn so với khi tiêm ở lứa tuổi 9-26, vì nhiều người trưởng thành có thể đã từng tiếp xúc với virus HPV trước đó.

Bác sĩ 24/7: 30 tuổi tiêm vắc xin HPV có hiệu quả, kiêng quan hệ sau tiêm? - Ảnh 1.

Về vấn đề quan hệ tình dục, hiện không có khuyến cáo phải kiêng quan hệ trước hoặc sau khi tiêm vắc xin HPV

Ảnh: M.Huyền

Theo thông tin kê toa đã được Bộ Y tế phê duyệt, vắc xin Gardasil 9 được chỉ định từ 9 đến 45 tuổi để phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra, bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, âm đạo, hậu môn; các tổn thương tiền ung thư hoặc loạn sản; mụn cóc sinh dục.

Theo các nghiên cứu trên phụ nữ từ 24-45 tuổi, vắc xin HPV cho thấy hiệu lực 88,7% trong phòng các bệnh liên quan đến HPV loại 6, 11, 16, 18. Riêng đối với các tổn thương liên quan đến HPV loại 16 hoặc 18 hiệu lực đạt 84,7%.

Ở nam giới từ 27-45 tuổi, các nghiên cứu miễn dịch học cũng cho thấy đáp ứng miễn dịch sau tiêm tương đương với nhóm nam 16-26 tuổi, cho thấy vắc xin vẫn tạo được miễn dịch tốt ở người trưởng thành.

Về vấn đề quan hệ tình dục, hiện không có khuyến cáo phải kiêng quan hệ trước hoặc sau khi tiêm vắc xin HPV. Người tiêm chỉ cần tiêm đủ liều và đúng lịch để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vắc xin không phòng ngừa tất cả các loại HPV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, vì vậy quan hệ tình dục an toàn và sử dụng bao cao su vẫn được khuyến khích để giảm nguy cơ lây nhiễm

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho chuyên mục Bác sĩ 24/7 bằng hình thức nhập bình luận bên dưới bài hoặc gửi qua email: suckhoethanhnien247@gmail.com.

Câu hỏi sẽ được chuyển đến các bác sĩ, chuyên gia... để trả lời cho bạn đọc.

Tin liên quan

Lợi ích tiêm vắc xin HPV ở nam giới: Ngăn ngừa sùi mào gà, ung thư

Lợi ích tiêm vắc xin HPV ở nam giới: Ngăn ngừa sùi mào gà, ung thư

HPV được biết là một loại virus gây u nhú ở người, lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, tiếp xúc da hoặc niêm mạc… Đáng nói, HPV không chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ mà còn ở cả nam giới.

Khám phá thêm chủ đề

tiêm vắc xin HPV Tuổi 30 kiêng quan hệ ung thư cổ tử cung ung thư âm hộ Bác sĩ 24/7
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận