Bác sĩ 24/7: 30 tuổi tiêm vắc xin HPV hiệu quả ra sao, có kiêng quan hệ?

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Thanh Khôi, Trưởng hội đồng chuyên môn Y khoa, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, trả lời: Ở tuổi 30, bạn vẫn có thể tiêm vắc xin HPV và vẫn nhận được hiệu quả bảo vệ. Tuy nhiên, hiệu quả trung bình có thể thấp hơn so với khi tiêm ở lứa tuổi 9-26, vì nhiều người trưởng thành có thể đã từng tiếp xúc với virus HPV trước đó.

Về vấn đề quan hệ tình dục, hiện không có khuyến cáo phải kiêng quan hệ trước hoặc sau khi tiêm vắc xin HPV Ảnh: M.Huyền

Theo thông tin kê toa đã được Bộ Y tế phê duyệt, vắc xin Gardasil 9 được chỉ định từ 9 đến 45 tuổi để phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra, bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, âm đạo, hậu môn; các tổn thương tiền ung thư hoặc loạn sản; mụn cóc sinh dục.

Theo các nghiên cứu trên phụ nữ từ 24-45 tuổi, vắc xin HPV cho thấy hiệu lực 88,7% trong phòng các bệnh liên quan đến HPV loại 6, 11, 16, 18. Riêng đối với các tổn thương liên quan đến HPV loại 16 hoặc 18 hiệu lực đạt 84,7%.

Ở nam giới từ 27-45 tuổi, các nghiên cứu miễn dịch học cũng cho thấy đáp ứng miễn dịch sau tiêm tương đương với nhóm nam 16-26 tuổi, cho thấy vắc xin vẫn tạo được miễn dịch tốt ở người trưởng thành.

Về vấn đề quan hệ tình dục, hiện không có khuyến cáo phải kiêng quan hệ trước hoặc sau khi tiêm vắc xin HPV. Người tiêm chỉ cần tiêm đủ liều và đúng lịch để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vắc xin không phòng ngừa tất cả các loại HPV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, vì vậy quan hệ tình dục an toàn và sử dụng bao cao su vẫn được khuyến khích để giảm nguy cơ lây nhiễm