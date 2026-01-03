Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thói quen chan canh vào cơm, có ảnh hưởng đến tiêu hóa, cân nặng không?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
03/01/2026 10:11 GMT+7

Chan canh vào cơm là thói quen ăn uống thường gặp của nhiều gia đình. Cách này giúp cơm mềm, dễ nuốt và ăn nhanh hơn, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Nhiều người cảm thấy chan canh vào cơm giúp dễ ăn hơn vì cơm sẽ không còn khô hay cứng. Ngược lại, cũng có ý kiến lo ngại chan canh sẽ làm chúng ta ăn nhanh, ít nhai cơm và gây đầy bụng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thói quen chan canh vào cơm: ảnh hưởng thế nào đến tiêu hóa và cân nặng ? - Ảnh 1.

Chan canh vào cơm giúp cơm mềm và dễ ăn hơn

ẢNH: AI

Trên thực tế, tác động của thói quen này không đơn giản nằm ở chuyện có thêm nước canh hay không mà liên quan đến cách cơ thể tiếp nhận bữa ăn. Chẳng hạn, tốc độ ăn nhanh hay chậm, mức độ nhai, độ loãng của canh cũng như hàm lượng muối, mỡ trong đó.

Khi chan canh vào cơm, thức ăn từ dạng hạt, cần nhai nhiều sẽ trở nên mềm và dễ nuốt hơn. Điều này thường khiến người ăn ít nhai và ăn nhanh hơn.

Trên thực tế, chúng ta cần nhai và một chút thời gian để não cảm nhận tín hiệu no. Do đó, khi bữa ăn diễn ra quá nhanh, não có thể chưa kịp nhận biết là đã ăn đủ và khiến ăn nhiều hơn, dẫn đến tăng cân.

Có thể dẫn đến đầy bụng, ợ hơi

Ngoài ra, quan niệm cho rằng chan canh hay món nước nào đó vào cơm sẽ làm loãng dịch vị và cản trở tiêu hóa là không có cơ sở. Điều này là do dạ dày có khả năng tự điều chỉnh việc tiết a xít và enzyme để tiêu hóa thức ăn.

Vấn đề thường gặp trên thực tế lại liên quan nhiều hơn đến cách ăn. Khi ăn quá nhanh do cơm đã mềm và dễ nuốt, người ăn cũng có thể nuốt nhiều khí hơn, dẫn đến đầy bụng hoặc ợ hơi.

Nếu canh nhiều dầu mỡ hoặc lượng thức ăn quá lớn, dạ dày phải làm việc nhiều hơn, gây cảm giác khó chịu. Với những người có sẵn rối loạn tiêu hóa hay trào ngược, ăn nhanh và ăn nhiều dù có chan canh hay không đều có thể làm triệu chứng nặng hơn.

Chan canh vào cơm phù hợp với những ai?

Chan canh vào cơm có thể phù hợp trong một số trường hợp nhất định. Với người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người gặp khó khăn trong nhai nuốt, làm mềm thức ăn giúp họ ăn đủ bữa và tránh bỏ bữa.

Với những người đang kiểm soát cân nặng, chan canh rau loãng, ít dầu mỡ có thể giúp tăng thể tích bữa ăn mà không làm tăng nhiều calo hấp thụ. Ngoài ra, với những người uống ít nước trong ngày, canh cũng góp phần bổ sung nước cho cơ thể.

Để giảm những tác động tiêu cực khi chan canh vào cơm, mọi người nên chan canh vừa đủ cho cơm mềm nhưng vẫn cần nhai để giúp duy trì cảm giác no tốt hơn. Nên đặc biệt thận trọng với các loại canh nhiều dầu mỡ vì chúng dễ làm tăng calo trong bữa ăn.

Người lớn tuổi ăn cơm nguội cần lưu ý điều gì?

Người lớn tuổi ăn cơm nguội cần lưu ý điều gì?

Ở nhiều gia đình, ăn cơm nguội là chuyện rất quen thuộc. Với người lớn tuổi, thói quen này vừa có lợi ích vừa có nguy cơ.

