Bác sĩ 24/7: Nhân giáp lành tính có cần phẫu thuật không?

Thạc sĩ - bác sĩ Phạm Hoàng Quân, Khoa Tuyến vú, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trả lời: Nhân giáp là tình trạng khá thường gặp và phần lớn các nhân giáp là lành tính. Nếu kết quả thăm khám cho thấy nhân giáp lành tính thì người bệnh không nhất thiết phải phẫu thuật.

Việc lựa chọn theo dõi định kỳ hay phẫu thuật phụ thuộc vào kích thước nhân, đặc điểm siêu âm, kết quả chọc hút tế bào khi có chỉ định, triệu chứng chèn ép và các yếu tố nguy cơ khác.

Nhân giáp là tình trạng khá thường gặp và phần lớn các nhân giáp là lành tính. Nếu kết quả thăm khám cho thấy nhân giáp lành tính thì người bệnh không nhất thiết phải phẫu thuật Ảnh: P.H tạo từ AI

Để biết chính xác tình trạng của mình có cần phẫu thuật hay không, người bệnh nên mang theo kết quả siêu âm, xét nghiệm và kết quả chọc hút tế bào (nếu đã thực hiện) đến khám tại chuyên khoa nội tiết hoặc ung bướu để được tư vấn phù hợp.

Để bảo vệ sức khỏe tuyến giáp, mỗi người nên duy trì chế độ ăn cân đối, bổ sung i ốt với lượng phù hợp, không tự ý sử dụng các sản phẩm chứa i ốt hoặc thực phẩm chức năng khi chưa có chỉ định. Đồng thời, cần hạn chế hút thuốc, duy trì cân nặng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ.

Hiện chưa có biện pháp nào phòng ngừa hoàn toàn nhân giáp, vì vậy, khi phát hiện khối bất thường ở vùng cổ, khó nuốt hoặc khàn tiếng kéo dài, người bệnh nên đi khám để được đánh giá và theo dõi phù hợp.