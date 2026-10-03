4 dấu hiệu thay đổi giọng nói cảnh báo bệnh tuyến giáp

Tuyến giáp nằm ở phía trước cổ, ngay bên dưới thanh quản. Khi tuyến giáp to lên, xuất hiện nhân hoặc mắc một số bệnh lý thì giọng nói có thể bị ảnh hưởng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nếu tuyến giáp hoặc nhân giáp phát triển lớn, chúng sẽ đè ép lên các cấu trúc xung quanh ở cổ họng, dẫn đến thay đổi giọng nói ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là những thay đổi ở giọng nói có khả năng xuất phát từ vấn đề tuyến giáp:

Khàn tiếng, thô ráp kéo dài

Khàn tiếng là một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất. Người bệnh nhận thấy giọng không còn trong như trước mà trở nên khàn, rè hoặc thô ráp. Một số người nhận thấy tình trạng rõ hơn sau khi nói nhiều hoặc vào cuối ngày.

Tuyến giáp nằm rất gần thanh quản. Nếu tuyến giáp hoặc một nhân giáp phát triển lớn, nó sẽ đè ép lên các cấu trúc xung quanh. Trong một số trường hợp, bệnh tuyến giáp còn ảnh hưởng đến dây thần kinh kiểm soát hoạt động của dây thanh, khiến một hoặc cả hai dây thanh hoạt động không bình thường và dẫn đến khàn tiếng.

Giọng trầm hoặc thấp hơn

Một số người bị suy giáp sẽ nhận thấy giọng nói trở nên trầm hơn. Cụ thể, một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of General Internal Medicine cho thấy người bị suy giáp hay xuất hiện triệu chứng thay đổi giọng nói, trong đó có giọng trở nên trầm hơn.

Người bệnh không nhận ra sự thay đổi ngay lập tức, nhưng người thân hoặc đồng nghiệp thì có thể. Sự thay đổi này là do tình trạng thiếu hoóc môn tuyến giáp lên các mô thanh quản và dây thanh âm. Khi các mô này bị ảnh hưởng, cách dây thanh rung cũng chịu tác động, từ đó ảnh hưởng đến cao độ của giọng.

Khó lên những nốt cao như trước

Không phải tất cả thay đổi ở giọng nói do bệnh tuyến giáp đều biểu hiện là khàn tiếng. Một số người nhận thấy mình khó lên những nốt cao như trước, đặc biệt khi hát hoặc phải sử dụng giọng ở nhiều cao độ khác nhau.

Ví dụ, một người trước đây hát hoặc nói ở cao độ cao dễ dàng. Nhưng sau đó, họ nhận thấy giọng không còn lên được như trước. Điều này xảy ra vì cao độ của giọng phụ thuộc vào cách dây thanh âm rung. Khi cấu trúc hoặc hoạt động của dây thanh âm thay đổi, khả năng tạo ra những cao độ khác nhau cũng bị ảnh hưởng.

Giọng mau yếu đi

Một thay đổi khác dễ bị bỏ qua là giọng nhanh mệt. Người bệnh nói bình thường trong vài phút đầu nhưng càng nói lâu càng cảm thấy giọng yếu đi, khó duy trì âm lượng hoặc phải cố gắng nhiều hơn để phát âm.

Tình trạng này thuộc nhóm rối loạn giọng nói, trong đó không chỉ chất lượng âm thanh bị thay đổi mà cao độ, âm lượng và mức độ gắng sức khi nói cũng bị ảnh hưởng. Ở người suy giáp, mệt giọng có thể xuất hiện cùng với khàn tiếng hoặc giọng trầm hơn, theo Healthline.