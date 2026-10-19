Người trẻ cũng mắc ung thư tuyến giáp: 4 yếu tố nguy cơ cần biết

Ung thư tuyến giáp không chỉ xảy ra ở người trung niên và cao tuổi mà còn xuất hiện ở thanh thiếu niên, người trẻ trưởng thành. Thế nhưng, nguy cơ mắc bệnh chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nhân tuyến giáp khá phổ biến và phần lớn là lành tính ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp ở người trẻ:

Tiếp xúc với bức xạ

Tiếp xúc với bức xạ ion hóa là một trong những yếu tố nguy cơ đã được xác định đối với ung thư tuyến giáp. Nguy cơ đáng chú ý hơn ở những người từng tiếp xúc với liều bức xạ cao khi còn nhỏ. Nguyên nhân là do tuyến giáp của trẻ em nhạy cảm với bức xạ hơn tuyến giáp của người lớn.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, những người từng xạ trị vùng đầu hoặc cổ trong thời thơ ấu có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp cao hơn về sau. Phơi nhiễm phóng xạ từ các sự cố hạt nhân cũng có thể làm tăng nguy cơ. Đáng chú ý, ung thư có thể xuất hiện nhiều năm sau thời điểm tiếp xúc.

Tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp

Người trẻ có cha mẹ, anh chị em ruột hoặc con cái từng mắc ung thư tuyến giáp có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với người không có tiền sử gia đình. Một số trường hợp ung thư tuyến giáp có liên quan đến những biến đổi gien di truyền, bác sĩ nội tiết Steven Waguespack, giáo sư nội khoa tại Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas (Mỹ), giải thích.

Tuy nhiên, có người thân mắc bệnh không đồng nghĩa chắc chắn sẽ bị ung thư tuyến giáp trong tương lai. Nếu gia đình có nhiều người mắc bệnh, đặc biệt khi ung thư xuất hiện ở độ tuổi trẻ hoặc có trường hợp ung thư tuyến giáp thể tủy, người trẻ nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn.

Thừa cân, béo phì

Cân nặng cũng có liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến giáp. Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết những người có cân nặng vượt mức khỏe mạnh có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Nguy cơ này có xu hướng tăng theo chỉ số khối cơ thể (BMI). Do đó, duy trì cân nặng phù hợp, vận động thường xuyên và ăn uống cân đối không chỉ giúp ngăn ngừa ung thư mà còn nhiều bệnh khác.

Bệnh lý tuyến giáp và tiền sử bướu cổ

Tiền sử có bướu cổ, tức tình trạng tuyến giáp to lên bất thường, cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp. Các vấn đề tuyến giáp thường gặp khác còn là suy giáp, cường giáp hoặc nhân tuyến giáp. Nhân tuyến giáp khá phổ biến nhưng phần lớn là lành tính, theo Medical News Today.