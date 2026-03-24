Sức khỏe

Bác sĩ 24/7: Mất sổ tiêm chủng, tiêm lại vắc xin viêm não mô cầu có sao?

M.P
M.P
24/03/2026 16:18 GMT+7

'Con tôi 12 tuổi, giờ tôi muốn tiêm vắc xin viêm não mô cầu cho cháu có được không? Gia đình tôi làm mất sổ tiêm chủng của cháu thì làm sao biết cháu từng tiêm hay chưa? Cảm ơn bác sĩ!'. (Chị Hằng, ở TP.HCM).

Bác sĩ Hoàng Thị Phương Dung (Hệ thống Y tế 315), giải đáp: Chào chị Hằng, rất cảm ơn câu hỏi của chị. Về trường hợp của cháu 12 tuổi và vấn đề thất lạc sổ tiêm chủng, chị có thể tham khảo các thông tin chuyên môn dưới đây.

Bé 12 tuổi có tiêm được vắc xin viêm não mô cầu không?

Bác sĩ Phương Dung cho biết, bé 12 tuổi hoàn toàn có thể tiêm được vắc xin viêm não mô cầu và rất cần thiết. Ở độ tuổi 12, trẻ bước vào giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì, đây là nhóm tuổi có nguy cơ cao mang vi khuẩn thường trú trong hầu họng.

Việc tiêm thêm mũi ngừa viêm não mô cầu khi đã từng tiêm trước đó không gây nguy hiểm hay làm mất tác dụng của vắc xin

Hiện nay tại Hệ thống Tiêm chủng Nhi 315 có 3 loại vắc xin viêm não mô cầu phổ biến mà cháu có thể tiêm:

Vắc xin ngừa não mô cầu ACYW: Phòng 4 loại vi khuẩn A, C, Y, W-135. Đối với trẻ từ 2 tuổi đến người lớn 55 tuổi, chỉ cần tiêm 1 mũi duy nhất. 

Vắc xin ngừa não mô cầu B: Phòng loại B (loại gây bệnh phổ biến nhất hiện nay). Trẻ từ 2 tuổi trở lên đến người lớn 50 tuổi cần tiêm 2 mũi (cách nhau ít nhất 1 tháng). 

Vắc xin ngừa não mô cầu BC: Phòng loại B và C. Trẻ từ 6 tháng cho đến người lớn 45 tuổi tiêm 2 mũi (cách nhau ít nhất 6 tuần).

Làm sao để tra cứu lịch sử tiêm chủng khi mất sổ?

Bác sĩ Phương Dung chia sẻ, chị Hằng đừng quá lo lắng về việc mất sổ tiêm chủng bằng giấy. Hiện nay, thông tin tiêm chủng đã được số hóa rất tốt.

Đến cơ sở tiêm chủng: Nếu trước đây cháu tiêm tại các hệ thống tiêm chủng lớn hoặc các trung tâm y tế quận/huyện, chị chỉ cần mang theo các giấy tờ tùy thân của cháu, nhân viên y tế sẽ hỗ trợ tra cứu lịch sử tiêm trên Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia. 

Giải pháp nếu hoàn toàn không tìm thấy dữ liệu: Trong trường hợp không thể xác định cháu đã tiêm hay chưa, bác sĩ thường sẽ tư vấn tiêm lại từ đầu. Việc tiêm thêm mũi ngừa viêm não mô cầu khi đã từng tiêm trước đó không gây nguy hiểm hay làm mất tác dụng của vắc xin, ngược lại còn giúp củng cố thêm hệ miễn dịch cho cháu.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho chuyên mục Bác sĩ 24/7 bằng hình thức nhập bình luận bên dưới bài hoặc gửi qua email: suckhoethanhnien247@gmail.com.

Câu hỏi sẽ được chuyển đến các bác sĩ, chuyên gia... để trả lời cho bạn đọc.

Làm gì sau khi tiếp xúc người bệnh viêm não mô cầu?

Làm gì sau khi tiếp xúc người bệnh viêm não mô cầu?

Viêm não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm do Neisseria meningitidis gây ra, có thể tiến triển rất nhanh và đe dọa tính mạng.

