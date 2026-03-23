Sức khỏe

Viêm não mô cầu: Dấu hiệu dễ bị nhầm với cảm cúm và cách phòng tránh

Nguyễn Vy
23/03/2026 15:50 GMT+7

Não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có thể dẫn đến viêm màng não hoặc nhiễm trùng huyết với diễn tiến nhanh và tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Đáng lo ngại, viêm não mô cầu có thể xuất hiện đột ngột ở người khỏe mạnh, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vi khuẩn não mô cầu lây truyền qua đường hô hấp, thông qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần. 

Viêm não mô cầu: Dấu hiệu dễ bị nhầm với cảm cúm và cách phòng tránh - Ảnh 1.

Một trong những biện pháp phòng ngừa viêm não mô cầu hiệu quả nhất hiện nay là tiêm vắc xin

Ảnh: AI

Triệu chứng dễ nhầm với cảm cúm

Các chuyên gia cho biết, não mô cầu thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng dễ nhầm lẫn với cảm cúm. Người bệnh não mô cầu có thể sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn và mệt mỏi. Tuy nhiên, điểm khác biệt với cảm cúm là bệnh tiến triển rất nhanh, chỉ trong vài giờ đến vài ngày.

Bác sĩ Kate O’Brien, chuyên gia về tiêm chủng của WHO, cảnh báo rằng các dấu hiệu nặng như cứng cổ, sợ ánh sáng, rối loạn ý thức, co giật hoặc xuất hiện ban xuất huyết trên da là những biểu hiện điển hình của viêm màng não do não mô cầu. “Khi xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức vì bệnh có thể đe dọa tính mạng rất nhanh”, bà Kate O’Brien nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, ở trẻ nhỏ, triệu chứng có thể không điển hình, bao gồm quấy khóc liên tục, bỏ bú, ngủ li bì hoặc thóp phồng. Điều này khiến bệnh dễ bị bỏ sót nếu không được theo dõi sát.

Cách phòng bệnh não mô cầu

Một trong những biện pháp phòng ngừa viêm não mô cầu hiệu quả nhất hiện nay là tiêm vắc xin. Bác sĩ Kate O’Brien, nhấn mạnh vắc xin giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh và hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Bên cạnh tiêm phòng, việc giữ vệ sinh cá nhân cũng rất quan trọng. Rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, không dùng chung vật dụng cá nhân như cốc, thìa, bàn chải đánh răng… là những thói quen đơn giản nhưng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm. 

Hạn chế tiếp xúc gần với người có triệu chứng nghi ngờ; phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, theo CDC Mỹ.

Đối với những người tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh não mô cầu, các chuyên gia khuyến cáo có thể cần dùng kháng sinh dự phòng theo chỉ định của bác sĩ để giảm nguy cơ phát bệnh.

