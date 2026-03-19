Bệnh nhi ở Phú Quốc tử vong do viêm não mô cầu nhóm B

Liên quan đến một học sinh lớp 5 ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) tử vong sau khi nhập viện, sáng 19.3, bác sĩ Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc, cho biết đã có kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM. Kết quả cho thấy, bệnh nhi bị viêm não mô cầu nhóm B.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 6 giờ ngày 16.3, bệnh nhi T.H.N.Y (11 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Dương Đông 4 - đặc khu Phú Quốc) nhập viện tại Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc trong tình trạng tím tái và nổi ban khắp người.
Theo lời người nhà, trước đó bé có sốt, mệt mỏi, đau đầu. Tưởng sốt thông thường nên người nhà không để ý, đến khi bé sốt và nổi ban khắp người, kèm tím tái, khó thở thì mới đưa đến bệnh viện.
Các bác sĩ của Trung tâm Y tế Phú Quốc đã hồi sức tích cực theo đúng phác đồ quy định Bộ Y tế. Tuy nhiêm, do bệnh diễn biến quá nhanh và thời gian đưa vào viện trễ nên bệnh nhi không qua khỏi.
Trung tâm y tế Phú Quốc đã lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang và Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm bé Y. có bị viêm não mô cầu hay không.
Sáng 19.3, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, lực lượng y tế đã theo dõi các ca tiếp xúc gần với bệnh nhi Y. Đến hiện tại, tình hình bình thường, chưa phát hiện nghi ngờ ca mới.
Phú Quốc tăng cường phòng chống viêm não mô cầu
Hôm qua (18.3), trong khi chờ kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM về nguyên nhân tử vong của bệnh nhi T.H.N.Y, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã có văn bản gửi đến các đơn vị liên quan chỉ đạo tăng cường phòng chống viêm não mô cầu.
Theo đó, hướng dẫn người dân cách nhận biết sớm các triệu chứng nghi ngờ viêm não mô cầu. Cụ thể, triệu chứng khởi đầu giống cảm cúm bao gồm: sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn, nôn, tử ban (nốt đỏ bâm tím, lan nhanh trên da), cứng cổ, co giật, hôn mê. Ở thể nặng, bệnh có thể gây sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan, tử vong nhanh trong vòng 24 giờ.
Để phòng bệnh viêm tnàng não mô cầu, mọi người cần giữ vệ sinh nơi ở, giữ thông thoáng nơi ở, nơi làm việc; giữ vệ sinh cá nhân: rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng; không khạc nhổ nơi công cộng; che kín mũi miệng khi ho, hắt hơi; đeo khẩu trang khi mắc bệnh hoặc tiếp xúc gần với người mắc bệnh, khi đến nơi đông người, đặc biệt là đến bệnh viện.
Nếu tiếp xúc gần với người bệnh viêm não mô cầu, cần thông báo với trạm y tế gần nhất để được uống kháng sinh dự phòng theo chỉ định của cán bộ y tế.
Bình luận (0)