Bệnh nhi ở Phú Quốc tử vong do viêm não mô cầu nhóm B

Liên quan đến một học sinh lớp 5 ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) tử vong sau khi nhập viện, sáng 19.3, bác sĩ Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc, cho biết đã có kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM. Kết quả cho thấy, bệnh nhi bị viêm não mô cầu nhóm B.

Trong 2 ngày 18 và 19.3, nhiều phụ huynh ở đặc khu Phú Quốc đưa con đến các cơ sở tiêm chủng để tiêm vắc xin ngừa viêm não mô cầu ẢNH: HOÀNG TRUNG

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 6 giờ ngày 16.3, bệnh nhi T.H.N.Y (11 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Dương Đông 4 - đặc khu Phú Quốc) nhập viện tại Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc trong tình trạng tím tái và nổi ban khắp người.

Theo lời người nhà, trước đó bé có sốt, mệt mỏi, đau đầu. Tưởng sốt thông thường nên người nhà không để ý, đến khi bé sốt và nổi ban khắp người, kèm tím tái, khó thở thì mới đưa đến bệnh viện.

Các bác sĩ của Trung tâm Y tế Phú Quốc đã hồi sức tích cực theo đúng phác đồ quy định Bộ Y tế. Tuy nhiêm, do bệnh diễn biến quá nhanh và thời gian đưa vào viện trễ nên bệnh nhi không qua khỏi.

Trung tâm y tế Phú Quốc đã lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang và Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm bé Y. có bị viêm não mô cầu hay không.

Sáng 19.3, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, lực lượng y tế đã theo dõi các ca tiếp xúc gần với bệnh nhi Y. Đến hiện tại, tình hình bình thường, chưa phát hiện nghi ngờ ca mới.