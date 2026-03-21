Bệnh nhi ở Phú Quốc tử vong do viêm não mô cầu: F1 uống kháng sinh

Chiều 21.3, tin từ UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang đã phối hợp với Trạm y tế Dương Đông và Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc rà soát, khoanh vùng những ca tiếp xúc gần với ca bệnh nhi 11 tuổi tử vong trước đó do viêm não mô cầu.

Các cơ sở tiêm chủng tại đặc khu Phú Quốc quá tải khi nhu cầu tiêm vắc xin ngừa viêm não mô cầu tăng vọt ẢNH: HOÀNG TRUNG

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế An Giang đã làm việc với UBND đặc khu Phú Quốc, Trạm y tế Dương Đông và Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc.

Theo báo cáo, đến tối 20.3, đã có 100% số người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhi T.H.N.Y được Trạm y tế Dương Đông cho uống thuốc kháng sinh; trong đó số học sinh là 735/1.460 (thuộc Trường tiểu học Dương Đông 4 - nơi bệnh nhi Y. học).

Đến chiều 21.3, ngành y tế tiếp tục triển khai cho số học sinh còn lại và giáo viên uống thuốc kháng sinh tập trung tại trường.

Ngoài ra, theo thông tin từ Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc, hiện có 1 trường hợp nghi viêm não mô cầu, đã được chuyển tuyến và đang theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM). Đến thời điểm này, sức khỏe tình trạng bệnh nhi ổn định. Trường hợp này là học sinh học chung lớp và ngồi cùng dãy bàn với bệnh nhi Y.

Sau ca tử vong, nhu cầu tiêm vắc xin phòng viêm não mô cầu ở Phú Quốc tăng đột biến. Theo ghi nhận, trong vòng 4 ngày qua, tại các cơ sở tiêm chủng, phụ huynh đưa con đến tiêm ngừa vắc xin rất đông. Trước tình hình này, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo cơ quan hữu quan tăng cường kiểm tra, giám sát.