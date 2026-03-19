Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phú Quốc: Nhu cầu tiêm vắc xin viêm não mô cầu tăng vọt sau ca tử vong

Hoàng Trung
19/03/2026 21:33 GMT+7

Nhu cầu tiêm vắc xin phòng bệnh viêm não mô cầu tại Phú Quốc (An Giang) tăng mạnh sau khi một bệnh nhi 5 tuổi tử vong do bệnh này.

Ngày 19.3, theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại một số cơ sở tiêm chủng ở đặc khu Phú Quốc (An Giang), nhu cầu tiêm vắc xin phòng viêm não mô cầu tăng vọt sau khi ca tử vong của bệnh nhi 5 tuổi có kết luận do viêm não mô cầu nhóm B.

Tại Trung tâm tiêm chủng T.A (đường 30.4, khu phố 1 Dương Đông), lượng phụ huynh đưa con đi tiêm ngừa đứng chật cả sảnh chính của trung tâm. Đa phần những người đứng ở sảnh là chờ đến lượt đưa con mình vào khám sàng lọc trước khi tiêm và phần lớn trong số họ đều đã đăng ký 2 ngày trước đó.

Một cơ sở tiêm chủng đông khách khi nhu cầu tiêm vắc xin viêm não mô cầu tăng cao

Một số khác đến quầy lễ tân nhận phiếu đăng ký và được nhân viên thông báo phải đến ngày 20 - 21.3 mới có vắc xin để tiêm.

Đến sau 17 giờ cùng ngày, lượng phụ huynh đưa con đến trung tâm này để tiêm ngừa càng nhiều hơn, lý do là tranh thủ giờ tan trường, nhiều phụ huynh đón con rồi đưa con đi tiêm.

Đại diện Trung tâm tiêm chủng T.A cho biết, khi chưa xảy ra ca tử vong của nữ sinh lớp 5 do bị viêm não mô cầu, mỗi tháng cả hai cơ sở của trung tâm (ở Dương Đông và An Thới) chỉ có khoảng 90 - 100 khách đến tiêm loại vắc xin này. "Tính đến thời điểm này (17 giờ 30 phút), chúng tôi đã tiêm cho gần 500 khách và lượng khách ở trung tâm đang chờ tiêm vẫn còn rất đông", đại diện Trung tâm tiêm chủng T.A nói và cho biết thêm trong ngày mai 20.3, trung tâm sẽ nhập về 600 liều, ngày 21.3 nhập thêm 1.200 liều.

Tương tự, tại cơ sở tiêm chủng L.C (đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5 Dương Đông) cũng rất đông người chờ tiêm ngừa vắc xin phòng viêm mô cầu não. 

Trước tình hình quá tải tại các cơ sở tiêm chủng, một lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết đã nắm sự việc và chỉ đạo các cơ quan hữu quan đến kiểm tra, giám sát.

Bác sĩ 24/7: Làm sao phòng viêm não mô cầu hiệu quả?

'Thưa bác sĩ, những người nào có nguy cơ cao mắc viêm não mô cầu? Bệnh này nguy hiểm như thế nào, cách phòng bệnh ra sao?'. (B.Nga, ở TP.HCM).

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận