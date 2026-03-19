Sức khỏe

Bác sĩ 24/7: Làm sao phòng viêm não mô cầu hiệu quả?

M.Phúc
19/03/2026 11:17 GMT+7

'Thưa bác sĩ, những người nào có nguy cơ cao mắc viêm não mô cầu? Bệnh này nguy hiểm như thế nào, cách phòng bệnh ra sao?'. (B.Nga, ở TP.HCM).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Giao Thi, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu, trả lời: Theo Bộ Y Tế, viêm não mô cầu là một trong những bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao thứ 2, sau bệnh dại và có khả năng lây lan nhanh và để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. 

Trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm dễ bị tổn thương nhất do hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ, khiến nguy cơ nhiễm vi khuẩn não mô cầu cao hơn. 

Bên cạnh đó, thanh thiếu niên cũng thuộc nhóm nguy cơ do thường tiếp xúc gần trong môi trường đông người như lớp học, ký túc xá, trung tâm giải trí hay quán cà phê - tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lây lan. 

Đối với người cao tuổi và những người mắc bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, phổi tắc nghẽn mạn tính hay suy thận, sức đề kháng suy giảm, nếu bị bệnh sẽ diễn tiến nhanh và nguy cơ tử vong cũng cao hơn.

Bác sĩ 24/7: Làm sao phòng viêm não mô cầu hiệu quả? - Ảnh 1.

Một trong những biện pháp phòng ngừa chủ động và hiệu quả hiện nay là tiêm vắc xin phòng viêm não mô cầu

Ảnh: M.Huyền

Cách phòng bệnh viêm não mô cầu

Bác sĩ Giao Thi cho biết, để phòng bệnh hiệu quả, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, súc miệng họng bằng dung dịch sát khuẩn thông thường. 

Việc giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, đảm bảo thông thoáng không khí cũng rất quan trọng. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường sức đề kháng sẽ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Một trong những biện pháp phòng ngừa chủ động và hiệu quả hiện nay là tiêm vắc xin phòng viêm màng não do não mô cầu. Vắc xin có thể được tiêm cho trẻ em, thanh thiếu niên và người có nguy cơ cao. Người dân nên tiêm phòng tại các cơ sở y tế đủ điều kiện để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho chuyên mục Bác sĩ 24/7 bằng hình thức nhập bình luận bên dưới bài hoặc gửi qua email: suckhoethanhnien247@gmail.com.

Câu hỏi sẽ được chuyển đến các bác sĩ, chuyên gia... để trả lời cho bạn đọc.

