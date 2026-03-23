Đề xuất mới về chi trả tiêm chủng bắt buộc, bồi thường tai biến do vắc xin

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Phòng bệnh bệnh (luật có hiệu lực từ 1.7.2026). Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất, ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho: mua, tổ chức sử dụng vắc xin, sinh phẩm bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch.

Theo dự thảo, các trường hợp tiêm chủng bắt buộc gồm: các trẻ, bà mẹ trong chương trình tiêm chủng mở rộng (trẻ em, phụ nữ có thai; người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc danh mục bệnh truyền nhiễm có vắc xin, sinh phẩm trong chương trình tiêm chủng mở rộng);

Các đối tượng tiêm chủng chống dịch (người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc vùng có nguy cơ dịch; nhân viên y tế trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh truyền nhiễm; người trực tiếp tham gia giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch; người làm việc trong phòng xét nghiệm tiếp xúc với tác nhân gây bệnh truyền nhiễm đang gây dịch); và các đối tượng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn xác định đối tượng tiêm chủng đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.

Bồi thường khi sự cố tiêm chủng

Dự thảo nghị định cũng quy định, ngân sách T.Ư được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của Bộ Y tế để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động trong chương trình tiêm chủng mở rộng, bao gồm mua vắc xin, sinh phẩm; bồi thường khi sử dụng vắc xin, sinh phẩm trong chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch bị tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng.

Ngân sách T.Ư được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của Bộ Y tế để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động trong chương trình tiêm chủng mở rộng, bao gồm bồi thường khi sử dụng vắc xin, sinh phẩm xảy ra tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng thuộc các bộ, cơ quan T.Ư.

Với trường hợp tai biến khi sử dụng vắc xin, sinh phẩm tại các cơ sở tiêm chủng tại địa phương được xác định nguyên nhân do chất lượng của vắc xin, sinh phẩm; đặc tính cố hữu của vắc xin, sinh phẩm; sai sót trong khâu bảo quản, vận chuyển vắc xin, sinh phẩm từ T.Ư đến tuyến tỉnh, thành thì ngân sách T.Ư bố trí kinh phí để bồi thường.

Ngân sách địa phương bảo đảm cho hoạt động tổ chức thực hiện, bồi thường tại địa phương và các nội dung hoạt động khác của Chương trình tiêm chủng mở rộng trừ các nội dung đã được ngân sách T.Ư bảo đảm; bảo đảm cho mua vắc xin, sinh phẩm và tổ chức các hoạt động tiêm chủng chống dịch trên địa bàn khi xuất hiện dịch, ổ dịch...

Trong trường hợp địa phương chưa cân đối được ngân sách thì ngân sách T.Ư bổ sung có mục tiêu để bảo đảm mua vắc xin, sinh phẩm chống dịch theo tình hình dịch bệnh và nhu cầu thực tế của địa phương.