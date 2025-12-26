Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sẽ có 14 vắc xin tiêm chủng bắt buộc

Liên Châu
Liên Châu
26/12/2025 16:03 GMT+7

Bộ Y tế khuyến nghị người dân cần tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch để đảm bảo hiệu quả phòng bệnh. Trong 3 năm 2026 - 2028, dự kiến có 14 vắc xin trong tiêm chủng bắt buộc.

"Tiêm chủng là trách nhiệm và quyền lợi với mỗi người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh bùng nổ thông tin, còn tồn tại nhiều thông tin sai lệch ảnh hưởng đến quyết định tiêm chủng của người dân", ông Dương Chí Nam, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết tại lễ trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về chương trình Tiêm chủng mở rộng, do Bộ Y tế tổ chức sáng 26.12.

Sẽ có 14 vắc xin tiêm chủng bắt buộc - Ảnh 1.

Dự kiến sẽ có 14 vắc xin tiêm bắt buộc trong tiêm chủng mở rộng, giai đoạn 2026 - 2028

ẢNH: LIÊN CHÂU

Ông Nam cho rằng, thực tế đó đòi hỏi công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cần được đổi mới, để kiến thức đến với người dân chính xác, nhanh và hiệu quả. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về chương trình tiêm chủng mở rộng là một trong hình thức truyền thông sâu rộng về tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế, Thông tư số 10/2024/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành năm 2024 đã quy định có 11 bệnh truyền nhiễm thuộc danh mục sử dụng vắc xin, sinh phẩm bắt buộc, cho các nhóm tuổi trong tiêm chủng mở rộng, gồm các bệnh: viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do heamofilius influenza tuýp B, sởi, viêm não Nhật Bản B, rubella, tiêu chảy do virus rota.

Tới đây, trong 3 năm 2026 - 2028, sẽ có 14 vắc xin tiêm bắt buộc trong tiêm chủng mở rộng gồm: viêm gan B, lao, DPT-VGB-Hib, bại liệt uống, bại liệt tiêm, sởi, sởi - rubella, viêm não Nhật Bản, uốn ván, DPT, Td (vắc xin 2 trong 1: uốn ván và bạch hầu), rota, phế cầu và HPV trong chương trình Tiêm chủng mở rộng. 

Tiêm chủng bắt buộc triển khai thông qua chương trình Tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch và tiêm chủng tự nguyện, từ đó hướng tới tiêm chủng trọn đời.

Về nhu cầu 14 vắc xin nêu trên, Bộ Y tế ước tính, năm 2026 ước cần gần 16,657 triệu liều; năm 2027 là 30,67 triệu liều và tăng lên 31,33 triệu liệu vào 2028. Tỷ lệ tiêm chủng cho các nhóm tuổi trong tiêm chủng mở rộng cần đạt từ 95% để đảm bảo miễn dịch cộng đồng, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về chương trình Tiêm chủng mở rộng có gần 16.300 lượt người tham gia, ở mọi lứa tuổi. Các thí sinh cùng lan tỏa "Tiêm chủng là quyền lợi và trách nhiệm" đến cộng đồng.

Ban tổ chức trao giải cho 19 thí sinh có bài thi đạt kết quả xuất sắc, trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Đặng Nguyễn Ý Nhi (Trường đại học Văn Hiến, TP.HCM) với thành tích trả lời đúng 20/20 câu hỏi trong thời gian 22 giây.

Tin liên quan

Tiêm chủng không 'chờ' dịch bệnh bùng phát

Tiêm chủng không 'chờ' dịch bệnh bùng phát

Lần đầu tiên, tiêm chủng chiến dịch chủ động được đưa vào luật, giúp ngăn chặn dịch từ sớm, tăng cơ hội tiếp cận vắc xin cho người dân, hướng đến 'tiêm chủng cho mọi người'.

Rà soát lịch sử tiêm chủng là bắt buộc với học sinh

Khám phá thêm chủ đề

tiêm chủng bắt buộc 14 vắc xin tiêm chủng bắt buộc tiêm chủng mở rộng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận