Sẽ có 14 vắc xin tiêm chủng bắt buộc

"Tiêm chủng là trách nhiệm và quyền lợi với mỗi người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh bùng nổ thông tin, còn tồn tại nhiều thông tin sai lệch ảnh hưởng đến quyết định tiêm chủng của người dân", ông Dương Chí Nam, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết tại lễ trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về chương trình Tiêm chủng mở rộng, do Bộ Y tế tổ chức sáng 26.12.

Dự kiến sẽ có 14 vắc xin tiêm bắt buộc trong tiêm chủng mở rộng, giai đoạn 2026 - 2028 ẢNH: LIÊN CHÂU

Ông Nam cho rằng, thực tế đó đòi hỏi công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cần được đổi mới, để kiến thức đến với người dân chính xác, nhanh và hiệu quả. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về chương trình tiêm chủng mở rộng là một trong hình thức truyền thông sâu rộng về tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế, Thông tư số 10/2024/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành năm 2024 đã quy định có 11 bệnh truyền nhiễm thuộc danh mục sử dụng vắc xin, sinh phẩm bắt buộc, cho các nhóm tuổi trong tiêm chủng mở rộng, gồm các bệnh: viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do heamofilius influenza tuýp B, sởi, viêm não Nhật Bản B, rubella, tiêu chảy do virus rota.

Tới đây, trong 3 năm 2026 - 2028, sẽ có 14 vắc xin tiêm bắt buộc trong tiêm chủng mở rộng gồm: viêm gan B, lao, DPT-VGB-Hib, bại liệt uống, bại liệt tiêm, sởi, sởi - rubella, viêm não Nhật Bản, uốn ván, DPT, Td (vắc xin 2 trong 1: uốn ván và bạch hầu), rota, phế cầu và HPV trong chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Tiêm chủng bắt buộc triển khai thông qua chương trình Tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch và tiêm chủng tự nguyện, từ đó hướng tới tiêm chủng trọn đời.

Về nhu cầu 14 vắc xin nêu trên, Bộ Y tế ước tính, năm 2026 ước cần gần 16,657 triệu liều; năm 2027 là 30,67 triệu liều và tăng lên 31,33 triệu liệu vào 2028. Tỷ lệ tiêm chủng cho các nhóm tuổi trong tiêm chủng mở rộng cần đạt từ 95% để đảm bảo miễn dịch cộng đồng, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.