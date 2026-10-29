Đo huyết áp sáng hay tối tốt hơn? Bác sĩ đưa ra lời khuyên

Ở người khỏe mạnh, huyết áp ban đêm thường thấp hơn từ 10 - 20% so với ban ngày. Nếu huyết áp không theo quy luật này, tức liên tục quá cao hoặc quá thấp, đó có thể là dấu hiệu của bệnh thận, tiểu đường, tuyến giáp hoặc hội chứng ngưng thở khi ngủ. Vì vậy, hãy trao đổi với bác sĩ.

Đo huyết áp buổi sáng giúp ghi nhận chỉ số huyết áp trước khi chịu tác động của thức ăn, caffeine và các hoạt động trong ngày Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Nên đo huyết áp buổi sáng hay buổi tối?

Bác sĩ Poonam Sachdev, đang làm việc tại Mỹ, khuyến nghị nên đo huyết áp 2 lần mỗi ngày, cả buổi sáng và buổi tối. Mỗi lần đo, hãy thực hiện 2 lượt đo cách nhau 1 phút, theo trang tin sức khỏe Medicine Net.

Nếu chênh lệch giữa 2 lần đo quá lớn, hãy kéo dài thời gian giữa 2 lần đo. Tốt nhất nên tạo thành thói quen và duy trì đều đặn mỗi ngày để tìm ra quy luật lên xuống của huyết áp.

Hãy ghi vào sổ: Thời điểm đo, ngày đo, chỉ số huyết áp và nhịp tim.

Tại sao cần đo huyết áp buổi sáng?

Đo huyết áp buổi sáng giúp ghi nhận chỉ số huyết áp trước khi chịu tác động của thức ăn, caffeine và các hoạt động trong ngày. Thói quen này còn giúp phát hiện tình trạng tăng huyết áp buổi sáng, vốn có liên quan đến nguy cơ đau tim và đột quỵ, đồng thời hỗ trợ đánh giá hiệu quả điều trị bằng thuốc.

Thời điểm đo huyết áp lý tưởng vào buổi sáng là trong 1 giờ đầu thức dậy, sau khi rửa mặt, vệ sinh, ngồi nghỉ ít nhất 5 phút, trước khi ăn uống hoặc dùng thuốc. Tránh đo ngay khi vừa rời giường để ngăn ngừa sai lệch.

Tại sao vẫn cần đo huyết áp buổi tối?

Đo huyết áp vào buổi tối giúp theo dõi sự thay đổi huyết áp sau một ngày sinh hoạt, đồng thời góp phần phát hiện tình trạng huyết áp không giảm đủ trong khi ngủ. Ở người trưởng thành khỏe mạnh, huyết áp thường giảm khoảng 10 - 20% vào ban đêm so với ban ngày. Nếu huyết áp không giảm hoặc giảm không đủ khi ngủ, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch có thể tăng lên.

Thời điểm đo huyết áp thích hợp là trước bữa tối hoặc trước khi đi ngủ, tùy mục đích theo dõi. Trước khi đo, nên ngồi nghỉ ít nhất 5 phút và tránh vận động thể lực ít nhất 30 phút để hạn chế ảnh hưởng đến kết quả.