Quả hồng có tốt cho người bệnh tiểu đường? Bác sĩ tiết lộ

Bác sĩ Maya Rosman, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Israel, cho biết dù có vị ngọt đậm, quả hồng không chứa lượng đường cao hơn đáng kể so với nhiều loại trái cây khác. Loại quả này giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và các khoáng chất thiết yếu. Tuy nhiên, lớp vỏ hồng có thể gây khó tiêu ở một số người, đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề về tiêu hóa.

Chỉ số đường huyết (GI) trong quả hồng là bao nhiêu?

Bác sĩ Rosman cho biết một quả hồng cỡ trung bình, nặng khoảng 150 g, cung cấp khoảng 18 g đường và 100 calo. Quả hồng có chỉ số đường huyết (GI) khoảng 50, thuộc mức trung bình. Vì vậy, khi ăn với khẩu phần hợp lý, loại quả này thường không khiến đường huyết tăng quá nhanh, theo tờ The Gierusalem Post.

Bác sĩ Rosman khuyên nên kết hợp quả hồng với thực phẩm giàu protein như sữa chua không đường, hạt hạnh nhân hoặc các loại hạt để làm chậm quá trình làm trống dạ dày và giúp no lâu.

Chuyên gia khuyến nghị nên chọn quả hồng chín, tránh ăn quá nhiều và thận trọng nếu bị rối loạn dạ dày ẢNH: PH TẠO TỪ CHATGPT

Có lợi cho miễn dịch

Màu cam của quả hồng là do các sắc tố carotenoid như beta-carotene và beta-cryptoxanthin, chuyển hóa thành vitamin A giúp tăng miễn dịch, thị lực và làn da. Ngoài ra, 100 g hồng chứa khoảng 160 mg kali, hỗ trợ cơ bắp, cơ tim và duy trì sự cân bằng chất lỏng.

Giàu chất xơ

Một trong những ưu điểm dinh dưỡng của quả hồng là hàm lượng chất xơ tương đối cao, khoảng 3,6 g trong mỗi 100 g quả. Chất xơ giúp kéo dài cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa và làm chậm quá trình hấp thu đường, qua đó góp phần hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Lưu ý khi ăn vỏ

Vỏ quả hồng chứa tannin, đặc biệt là ở những quả chưa chín hoàn toàn. Khi vào dạ dày, tannin có thể kết hợp với protein, tạo thành các khối kết dính khó tiêu, làm tăng nguy cơ hình thành bã thức ăn trong dạ dày. Nguy cơ này cao hơn ở người từng phẫu thuật dạ dày, bị chậm làm rỗng dạ dày hoặc gặp khó khăn khi nhai. Vì vậy, để giảm nguy cơ, những người thuộc nhóm này nên gọt bỏ vỏ và ưu tiên ăn hồng đã chín mềm.

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu quả hồng?

Người khỏe mạnh có thể ăn 1 - 2 quả hồng mỗi ngày trong chế độ ăn cân bằng. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Clinical Gastroenterology cho thấy người từng phẫu thuật dạ dày ăn hồng cả vỏ có nguy cơ tạo khối bã thức ăn. Báo cáo năm 2025 ghi nhận một người đàn ông 72 tuổi bị khối cứng ở dạ dày do ăn 4 - 5 quả mỗi ngày suốt hai tuần.

Do đó, chuyên gia khuyến nghị nên chọn quả hồng chín, tránh ăn quá nhiều và thận trọng nếu bị rối loạn dạ dày.

Người khỏe mạnh có thể ăn 1 - 2 quả hồng mỗi ngày như một phần của chế độ ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, cần thận trọng với việc ăn quá nhiều, đặc biệt ở những người có vấn đề về tiêu hóa.