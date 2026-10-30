Tiền tiểu đường: Giảm cân giúp cải thiện đường huyết thế nào?

Vì sao giảm cân có thể giúp cải thiện đường huyết?

Insulin là hoóc môn do tuyến tụy tiết ra, có nhiệm vụ giúp đường glucose từ máu đi vào tế bào. Khi cơ thể bị kháng insulin, các tế bào phản ứng kém hơn với hoóc môn này. Tuyến tụy phải sản xuất nhiều insulin hơn để duy trì đường huyết ổn định. Nếu khả năng bù đắp không đủ, đường huyết sẽ tăng lên, dẫn đến tiền tiểu đường hoặc tiểu đường loại 2, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đi bộ nhanh giúp kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ tiền tiểu đường tiến triển thành tiểu đường ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Thừa cân, béo phì, đặc biệt là mỡ nội tạng nhiều, sẽ làm tăng tình trạng kháng insulin. Khi giảm cân, người thừa cân hoặc béo phì sẽ giảm lượng mỡ thừa, từ đó cải thiện khả năng sử dụng insulin của cơ thể. Nhờ vậy, glucose được đưa vào tế bào hiệu quả hơn, góp phần giúp giảm đường huyết.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy ở người tiền tiểu đường, giảm cân giúp tăng khả năng đưa đường huyết trở về mức bình thường, đồng thời giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Giảm cân bao nhiêu thì đường huyết sẽ cải thiện?

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), người bị tiền tiểu đường và thừa cân ban đầu nên giảm khoảng 5 - 7% trọng lượng cơ thể. Mục tiêu khởi đầu này tương đối thực tế, không đòi hỏi phải giảm cân quá nhanh hoặc áp dụng chế độ ăn kiêng khắc khe.

Mức giảm 5 - 7% cũng không phải mục tiêu bắt buộc đối với mọi người. Một số người dù giảm cân ít hơn mức 5% nhưng đường huyết đã bắt đầu cải thiện, trong khi số khác giảm cân thì cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe cá nhân. Ngoài ra, người có cân nặng bình thường không nên tự giảm cân chỉ vì bị chẩn đoán tiền tiểu đường.

Cần giảm cân bằng cách nào để tối ưu kiểm soát đường huyết?

Người tiền tiểu đường nên bắt đầu bằng việc điều chỉnh chế độ ăn. Rau củ, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và những thực phẩm giàu chất xơ giúp bữa ăn lành mạnh và cân bằng hơn. Các nguồn protein như cá, trứng, thịt nạc giúp duy trì cảm giác no và khối cơ trong quá trình giảm cân. Người bệnh nên hạn chế nước ngọt, đồ uống có đường, bánh kẹo và những thực phẩm chứa nhiều calo nhưng ít khoáng chất và chất chống ô xy hóa.

Bên cạnh đó, tập luyện giúp cơ bắp hoạt động và dùng đường glucose làm năng lượng. Vận động thường xuyên cũng giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với insulin. Người tiền tiểu đường có thể bắt đầu bằng đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi, sau đó tăng dần mức độ tập, theo Healthline.