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Thời sự Dân sinh

Ăn nấm lạ tưởng là nấm mối, 3 người bị ngộ độc

Bắc Bình
Bắc Bình
Bệnh viện đa khoa Tây Ninh vừa tiếp nhận cấp cứu 3 người trong một gia đình bị ngộ độc sau khi ăn nấm lạ nhưng nhầm tưởng là nấm mối.

Chiều 16.6, tin từ Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cho biết, khoảng 0 giờ cùng ngày, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện do ngộ độc sau khi ăn nấm lạ.

Người nhà bệnh nhân cho biết, các dấu hiệu ngộ độc xảy ra sau bữa ăn tối 15.6. Khi đó, gia đình hái khoảng 100 g nấm mọc tự nhiên sau nhà có hình dạng trụ tròn, màu nâu sẫm để chế biến thức ăn do tưởng là nấm mối mọc sau mưa.

Tây Ninh: Cả nhà nhập viện cấp cứu vì ăn nấm lạ sau mưa…tưởng nấm mối - Ảnh 1.

Thông tin từ khoa Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cho biết, 3 trường hợp ngộ độc nấm đang dần phục hồi

ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Tuy nhiên, khoảng 3 giờ sau khi ăn, cả 3 người trong nhà đều bị nôn ói, đau bụng, tiêu chảy kèm theo các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và lập tức được đưa đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, rất may là các bệnh nhân nhập viện khi còn tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Việc các triệu chứng tiêu hóa xuất hiện sớm (dưới 6 giờ sau khi ăn) thường ít nguy hiểm hơn các ca ngộ độc nấm xuất hiện muộn. Dù vậy, các bệnh nhân vẫn đang được theo dõi và điều trị rất chặt chẽ. Những loại nấm độc này thường gây tổn thương nghiêm trọng cho gan, thận hoặc hệ thần kinh.

Vụ ngộ độc nêu trên không phải là cá biệt. Theo thống kê từ Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh viện đã ghi nhận tổng cộng 8 trường hợp rối loạn tiêu hóa liên quan đến ăn nấm. Đáng chú ý, số ca bệnh có xu hướng tăng rõ rệt từ đầu mùa mưa, tập trung cao điểm trong tháng 5 và tháng 6.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân sử dụng nấm mọc tự nhiên. Hiện Bệnh viện đa khoa Tây Ninh phối hợp với Phòng Vệ sinh an toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) để xác định nhóm độc tố và khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố ngộ độc.

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