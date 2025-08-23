An ninh đặc nhiệm tuần tra nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất

Sáng 22.8, nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp hành khách. Sau khi 4/5 hãng hàng không đã chuyển toàn bộ khai thác nội địa về nhà ga mới, số lượng khách di chuyển qua T3 đông hơn trước rất nhiều.

Hầu hết các chuyến bay nội địa đến/đi từ sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển sang nhà ga T3 ẢNH: N.L

Cảng Tân Sơn Nhất dự báo đại lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, lượng hành khách và chuyến bay qua sân bay sẽ tăng cao, đặc biệt trên các chặng bay nội địa.

Trung bình mỗi ngày, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 730 chuyến bay đi và đến, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại, trong đó có 430 chuyến nội địa, 300 chuyến quốc tế. Sân bay sẽ phục vụ trung bình 125.000 lượt khách mỗi ngày, gồm 75.000 khách nội địa và 50.000 khách quốc tế. Trong hai ngày cao điểm nhất (30.8) và 2.9, sản lượng có thể đạt 750 chuyến bay với 130.000 hành khách/ngày, mức cao kỷ lục trong dịp lễ.

Để chuẩn bị cho nhu cầu đi lại dịp lễ, Cảng Tân Sơn Nhất đã hoàn tất chuyển đổi khai thác các chuyến bay nội địa sang nhà ga T3. Hiện nay, Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đã chuyển toàn bộ sang ga T3; Vietjet Air tiếp tục khai thác tại ga T1.

Trong thời gian tới, Tân Sơn Nhất sẽ tái sắp xếp nhà ga T1, chuyển toàn bộ thủ tục của Vietjet về sảnh A, đồng thời cải tạo sảnh B thành khu trung chuyển kết nối các ga T1, T2 và T3. Ngoài ra, hệ thống thủ tục bằng VNeID, nhận diện sinh trắc học và xe buýt nội cảng cũng sẽ được triển khai, qua đó tối ưu hóa công tác phục vụ hành khách.

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại Tân Sơn Nhất tuần tra nhà ga T3

Hiện nay, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại Tân Sơn Nhất cũng đã tăng cường tần suất tuần tra ngẫu nhiên, kiểm soát ra vào khu vực hạn chế; tăng cường việc soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay, hành lý ký gửi, người không phải hành khách và đồ vật mang theo ra/vào hoạt động tại khu vực hạn chế. Đồng thời tăng cường thời gian, tần suất kiểm tra, giám sát của hệ thống chỉ huy, quản lý các cấp.

Trước đó, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu trên toàn quốc từ ngày 20.8 đến hết 4.9.

Áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp L lễ Quốc khánh 2.9

Ngoài ra, từ 18.8 đến hết 19.8 và từ 5.9 đến hết 7.9, áp dụng một số biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh hàng không đối với các đơn vị có lực lượng kiểm soát an ninh hàng không như: tăng cường tần suất tuần tra, giám sát an ninh bằng camera khu vực công cộng, kiểm soát đồ vật hành lý không xác nhận được chủ; thường xuyên kiểm tra các thùng rác, khu vực vệ sinh và các nơi khuất.