Vé máy bay, tàu xe 'nóng' cùng đại lễ

Giá vé máy bay đắt hơn cao điểm tết

Chuẩn bị sẵn tinh thần cho hành trình tiến về thủ đô Hà Nội dự đại lễ lịch sử của dân tộc, anh Quang Huy (ngụ Thủ Đức, TP.HCM) đã mua sẵn vé máy bay và đặt phòng khách sạn nên không bị cuốn vào "cơn lốc" cháy phòng, cháy vé những ngày qua. "Tôi mua vé khứ hồi của Vietjet chặng TP.HCM ra Hà Nội chủ nhật (31.8), bay về thứ tư (3.9) từ hơn 2 tháng trước mà đã hơn 5 triệu đồng. Giờ cận lễ thế này giá cao phải biết", anh nói.

Người dân cả nước đang hướng về thủ đô chào đón đại lễ lịch sử của dân tộc Ảnh: Đình Huy

Đúng như dự đoán của anh Quang Huy, càng gần đến đại lễ, khi những thông tin, hình ảnh về loạt "concert quốc gia" được tiết lộ thì lượng đồng bào "có hẹn với thủ đô" càng tăng. Dù các hãng hàng không liên tục tăng chuyến nhưng đa số đã đạt tỷ lệ lấp đầy cao và giá thì "nóng bỏng tay". Đơn cử, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2.9 (30.8), có khoảng 70 - 80 chuyến bay chặng TP.HCM - Hà Nội do 5 hãng hàng không khai thác, trải đều mọi khung giờ từ 5 - 23 giờ. Trong đó, vé rẻ nhất của Vietjet sẽ nằm ở các chuyến bay giờ sáng sớm, khoảng 2,5 triệu đồng/chiều. Một số chuyến bay giờ trưa hoặc chiều tối sử dụng máy bay lớn Airbus A330 còn bán vé hạng thương gia hơn 6,5 triệu đồng/chiều. Các chuyến bay tối của Bamboo Airways vẫn còn hạng vé khá mềm so với mặt bằng chung, hơn 2,2 triệu đồng/chiều. Các chuyến bay khác rải rác trong ngày với giá dao động từ 2,4 - hơn 2,7 triệu đồng/chiều.

Vietnam Airlines vẫn đứng đầu với những chuyến bay có giá vé hạng phổ thông tăng kịch trần lên gần 3,7 triệu đồng/chiều và một số chuyến chỉ còn vé hạng phổ thông linh hoạt tới 5,908 triệu đồng/chiều, hạng thương gia hơn 8,7 triệu đồng/chiều. Với tổng chi phí khoảng 7,5 - hơn 9 triệu đồng cho cặp vé khứ hồi TP.HCM - Hà Nội, giá vé máy bay dịp lễ 2.9 năm nay còn đắt hơn vé cao điểm Tết Nguyên đán 2025.

Tương tự, chặng Đà Nẵng - Hà Nội cũng tăng tương đương cao điểm hè với giá vé phổ thông của Vietnam Airlines dao động từ 2,372 triệu đồng/chiều, hạng thương gia 3,593 triệu đồng/chiều. Vietjet Air niêm yết giá vé dao động từ hơn 2,2 - 2,8 triệu đồng/chiều tùy hạng vé.

Không chỉ có các đường bay hướng về thủ đô trở nên sôi động, vé máy bay rất nhiều chặng nội địa cũng đang nhộn nhịp và "nóng" dần theo từng ngày đếm ngược tới kỳ nghỉ lễ. Từ TP.HCM về Huế thăm gia đình hôm 12.8, chị Ngọc Ngân (ngụ P.Tân Hòa) chỉ mất hơn 1,2 triệu đồng cho một chiều vé bay hãng Vietnam Airlines. Tiếp tục có kế hoạch đi Huế ngày 23.8, giá vé máy bay của chị đã tăng lên gần 1,7 triệu đồng/chiều. Chỉ cần lùi thêm vài ngày tới sát lễ, chị Ngọc Ngân sẽ phải bỏ ít nhất gần 1,9 triệu đồng/chiều vé máy bay từ TP.HCM về Huế.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay ghi nhận nhu cầu đi lại tăng mạnh, nhiều chuyến bay đạt tỷ lệ lấp đầy cao. Đáng chú ý, các đường bay từ TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Hới và nhiều địa phương miền Trung, miền Nam đến Hà Nội đã đạt tới 70 - 80% ngay từ thời điểm hiện tại. "Điều này cho thấy sức hút đặc biệt của thủ đô, nơi diễn ra lễ duyệt binh và chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Song song, các đường bay du lịch truyền thống giữa Hà Nội, TP.HCM và các điểm đến nghỉ dưỡng như Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Quy Nhơn, Phú Quốc cũng ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao, phản ánh nhu cầu du lịch, nghỉ ngơi của người dân trước thềm năm học mới", đại diện Vietnam Airlines nhìn nhận.

Ga tàu, bến xe cũng bắt đầu nhộn nhịp

Theo thống kê từ Tổng công ty đường sắt VN, tính đến ngày 21.8, đã có hơn 70.000 vé tàu được bán ra, đạt tỷ lệ 41% so với cùng kỳ năm 2024. Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cũng ghi nhận nhu cầu hành khách đi lại bằng tàu hỏa trong dịp lễ 2.9 tăng cao. Số lượng vé bán cho ngày di chuyển từ 29.8 - 29.9 tính đến thời điểm hiện tại đã lên đến 38.000 vé (tàu Thống Nhất và tàu khu vực phía nam). Nhiều chuyến tàu chạy tối và đêm 29.8 (đẹp nhất để ra Hà Nội kịp dự những buổi lễ lớn) đã hết ghế giường nằm, chỉ còn một ít giường nằm khoang 6 người mà giá đã hơn 1,7 triệu đồng/chiều.

Hành khách làm thủ tục tại nhà ga quốc nội T3, sân bay Tân Sơn Nhất Ảnh: Độc Lập

Công ty đường sắt Sài Gòn cho biết đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, chạy thêm tàu Thống Nhất và khu đoạn tuyến phía nam để phục vụ bà con. Riêng tuyến Thống Nhất tổ chức chạy thường xuyên 6 đôi tàu. Đối với khu đoạn tuyến phía nam, ngoài các tàu vận hành trên các tuyến từ Đà Nẵng trở vào, công ty cũng tổ chức chạy thêm 22 chuyến để phục vụ du lịch cũng như nhu cầu đi lại của bà con dịp lễ này.

Trong khi đó, các bến xe lớn tại TP.HCM cũng đã sẵn sàng phục vụ cao điểm lễ 2.9 với dự báo lượng khách tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Công ty CP Bến xe Miền Tây dự báo sản lượng xe tăng hơn 5% và hành khách tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2024. Ngày cao điểm là 30.8, hành khách xuất bến có thể đạt 65.500 khách/ngày và lượng xe xuất bến 2.250 xe/ngày. Từ 29.8 - 2.9, bến xe dự kiến phục vụ khoảng 227.000 hành khách, tương ứng 9.570 chuyến xe. Các tuyến xe thuộc khu vực ĐBSCL điều chỉnh tăng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong 2 ngày 29 - 30.8.

Tại Bến xe Miền Đông mới, tổng khách dự kiến tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, số chuyến tăng 18%, tập trung trên các tuyến từ TP.HCM ra Đà Nẵng. Từ 30.8 - 4.9, bến phục vụ gần 54.000 khách với khoảng 2.700 chuyến. Cao điểm hai ngày 30 - 31.8, mỗi ngày có 13.500 - 15.100 khách. Bến xe Miền Đông mới cũng yêu cầu doanh nghiệp kê khai điều chỉnh, niêm yết giá công khai. Mức tăng vé tối đa 40% áp dụng trong hai ngày 29 - 30.8 cho các tuyến từ Đà Nẵng vào đến Đồng Nai và miền Tây.