Bùng phát lừa đảo vé máy bay giá rẻ

Lừa mua tour du lịch, vé máy bay giá rẻ

Tối 19.4, bà N.T.T.U, ngụ tại Nghệ An, hốt hoảng gọi cho người thân để nhờ trợ giúp khi người hướng dẫn tour du lịch đi Côn Minh (Trung Quốc) bỗng dưng thông báo hủy tour rồi cắt đứt liên lạc. Theo trình bày của bà U., từ ngày 18.3, các thành viên trong đoàn đã liên hệ và chọn tour du lịch Nam Ninh - Thái Bình Cổ Trấn (Trung Quốc) của Công ty du lịch Xuyên Việt Sài Gòn, đã nộp tiền vào tài khoản cá nhân của người đại diện công ty này nhưng đến tối 19.4, đêm trước khi khởi hành thì hướng dẫn viên đột ngột thông báo hủy. Cả đoàn đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi nhưng cuối cùng hụt hẫng và phẫn nộ, đành cùng nhau trình báo cơ quan công an. Đáng nói là hầu hết những người đi trong đoàn đều là người cao tuổi, và phải di chuyển một đoạn đường khá xa để tập trung tại điểm khởi hành ở Hà Nội. Để làm rõ thông tin, PV Thanh Niên đã trực tiếp gọi điện thoại vào số hotline và một số điện thoại khác do Công ty Xuyên Việt Sài Gòn công bố trên website, nhưng đều không có ai bắt máy trả lời.

Theo một số hướng dẫn viên du lịch, hiện nay đang vào mùa cao điểm du lịch nên khách có nhu cầu tìm tour, mua vé máy bay tăng cao, và tâm lý của một số người thường chọn giá rẻ hơn nên có thể sẽ bị lừa đảo.

Một website bán vé máy bay bị nhiều người tố cáo có hành vi lừa đảo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây, nhiều nạn nhân đã lên tiếng phản ánh một công ty tại địa chỉ website là travelxanh.com có hành vi lừa tiền mua vé máy bay. Chị P.L.T.N (ngụ Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) kể: "Ngày 28.3, tôi có nhu cầu mua vé máy bay nên tham khảo website https://travelxanh.com. Do thông tin trên web này thể hiện khá đầy đủ nên tôi đã đặt mua vé và chuyển khoản đầy đủ. Nhưng sau đó không nhận được vé, nhân viên tư vấn tự xưng tên Nguyễn Tuấn Anh liên hệ với tôi và yêu cầu phải mua thêm bảo hiểm hàng không thì mới xuất mã vé và cam kết sẽ hoàn lại số tiền bảo hiểm này. Tin lời tư vấn, tôi đồng ý chuyển thêm số tiền bảo hiểm 3,55 triệu đồng vào một tài khoản của Công ty TNHH XNC VN. Chờ thêm một thời gian vẫn chưa thấy xuất vé, tôi hối thúc thì nhân viên viện lý do tôi nhập nội dung chuyển khoản sai, yêu cầu phải nộp thêm 7,1 triệu đồng để xác thực tài khoản mới được xuất vé và số tiền này sẽ được hoàn lại. Tổng số tiền tôi đã chuyển đến lúc này đã hơn 17 triệu đồng nhưng nhân viên vẫn tiếp tục đưa các lý do khác để yêu cầu tôi phải chuyển thêm tiền. Đến lúc này tôi mới sực tỉnh và nghi ngờ mình bị lừa nên trình báo công an".

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngoài trường hợp của chị P.L.T.N còn có rất nhiều nạn nhân khác vì tin tưởng quảng cáo vé máy bay giá rẻ trên website này nên đã chuyển tiền mua vé và bị chiếm đoạt với cách thức tương tự.

Một nạn nhân bị lừa mua vé máy bay giá rẻ khác là chị M.N, ngụ tại Hà Nội, kể: "Tháng trước, do bố em bị ốm nặng nên em cần đặt vé máy bay gấp từ Sài Gòn về Hà Nội. Em tìm trên Facebook và đặt vé của một người có nick là Hoa Nguyễn, nhưng khi em vừa chuyển xong số tiền 2 triệu đồng thì người này đã xóa hết tài khoản Facebook và Zalo, rất ác tâm".

Vé rẻ bất thường, rủi ro phi thường

Mới đây, Công an Hà Nội đã phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo vé máy bay. Theo đó, thời gian gần đây, Công an TP.Hà Nội nhận được thông tin nhiều người dân phản ánh bị lừa đảo khi đặt mua vé máy bay trên mạng. Hiện nay, đặt vé máy bay du lịch giá rẻ trên mạng đang là xu hướng lựa chọn phổ biến của người dân. Lợi dụng việc này, các đối tượng xấu đã giả mạo nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn phổ biến là lập các tài khoản Facebook, Zalo… giả mạo nhân viên hoặc cộng tác viên của công ty du lịch, đại lý vé máy bay. Sau đó đăng tải nội dung bán vé máy bay giá rẻ kèm theo hình ảnh, hoạt động của công ty, đại lý để tạo tin tưởng. Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ chỉnh sửa hình ảnh, làm giả voucher, làm giả vé máy và các loại giấy tờ. Trong những trường hợp tinh vi hơn, bọn lừa đảo còn đặt chỗ trên trang bán vé chính thức của các hãng hàng không để người mua có thể kiểm tra mã để xác nhận. Tuy nhiên, khi đã chuyển tiền thanh toán xong, khách hàng sẽ không được xuất vé hoặc bị hoàn vé.

Cần cảnh giác trước những lời quảng cáo vé máy bay giá rẻ ẢNH: KHANG KA

Trao đổi với PV Thanh Niên, một chuyên gia an ninh mạng chia sẻ: "Hiện nay bên cạnh các website bán vé chính thức của các hãng máy bay, người dân có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng để mua vé máy bay được tích hợp và các tiện ích khác. Tuy nhiên, thực tế thì có một số người vẫn chọn mua qua kênh đại lý, thường được chạy quảng cáo trên Facebook với mong muốn mua được vé giá rẻ. Tâm lý của khách cho rằng đại lý sẽ có giá rẻ nhưng thực tế, giá vé đại lý thường mắc hơn tự đặt. Chính vì vậy những kênh nào bán đúng giá thì lại khó kiếm khách nhưng một số kênh lừa đảo đăng giá rẻ thì lại có nhiều người vào chốt vé và sập bẫy".

Trong đợt cao điểm nghỉ lễ tháng 4, Công an TP.HCM cũng đã phải cảnh báo tình trạng lợi dụng nhu cầu mua vé máy bay tăng cao để lừa đảo, trục lợi. Thủ đoạn phổ biến là giả mạo fanpage, website của hãng hàng không uy tín hoặc đại lý vé máy bay chính hãng để đăng quảng cáo vé rẻ bất thường kèm thông điệp hấp dẫn: "vé hot", "giá siêu hời", "số lượng có hạn"... nhằm kích thích lòng tham của một số người đứng ra đặt vé số lượng lớn dành cho tổ chức, cơ quan để hưởng chênh lệch. Tiếp đó, nhân viên bán vé sẽ yêu cầu chuyển khoản nhanh để "giữ chỗ", rồi cắt đứt liên lạc hoặc báo lỗi nhằm dẫn dụ chuyển thêm để lấy lại số tiền đã chuyển trước đó.

Thậm chí, có một số trường hợp còn manh động hơn khi đối tượng lừa đảo gửi cho nạn nhân mã đặt vé/đặt chỗ giả, khi đến sân bay mới phát hiện không tồn tại giao dịch. Để tránh mắc bẫy lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, khi có nhu cầu mua vé máy bay nên trực tiếp đặt vé qua website chính của hãng hàng không hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài nếu không thành thạo việc đặt vé qua mạng. Trường hợp giao dịch qua trung gian thì nên lựa chọn các công ty, đại lý uy tín, có thông tin, địa chỉ rõ ràng. Trước khi chuyển tiền cho bên bán, cần đọc kỹ thông tin mã vé và yêu cầu nhân viên của hãng soát lại thông tin vé, lịch trình bay…