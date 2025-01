Bắt nghi phạm lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ qua mạng

Ngày 14.1, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự nghi phạm lừa đảo bán vé máy bay qua mạng, bước đầu làm rõ có hơn 40 nạn nhân bị lừa.

Trước đó, Công an Q.Liên Chiểu nhận được trình báo từ chị T.T.H (38 tuổi, ở P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua vé máy bay qua trang Facebook.

Chị H. tìm kiếm các thông tin và đăng ký mua vé máy bay thì có một tài khoản Zalo mang tên "Vé máy bay Ngọc Xuân" kết bạn, trao đổi nội dung với chị H. và tự xưng là nhân viên bán vé máy bay.

Sau khi trao đổi thông tin về giá vé, chị H. đồng ý chuyển số tiền 2,4 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng của nhân viên này. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền xong, "nhân viên" chặn Zalo và hủy kết bạn với chị H..

Nghi phạm Nguyễn Quốc Lanh ẢNH: NGUYỄN TÚ

Công an Q.Liên Chiểu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy tập trung xác minh, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Đến ngày 13.1, cơ quan công an đã xác định rõ và bắt giữ nghi phạm lừa đảo là Nguyễn Quốc Lanh (25 tuổi, ở xã Đại Hưng, H.Đại Lộc, Quảng Nam, tạm trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Tại cơ quan công an, Lanh khai nhận nhiều vụ lừa đảo tương tự.

Bước đầu Công an Q.Liên Chiểu làm rõ được hơn 40 bị hại với số tiền khoảng 150 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Lanh. cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước các giao dịch qua mạng, cần kiểm tra xác thực, tránh bị lừa đảo tương tự.