An ninh nhiều lớp cho lễ nhậm chức của Thủ tướng Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ nhậm chức vào tối 9.6 trong nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp sau khi đảng BJP của ông và các đồng minh trong Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) giành 293/543 ghế hạ viện sau cuộc bầu cử vừa qua.



Thủ tướng Narendra Modi giới thiệu thư của Tổng thống Droupadi Murmu đề nghị ông lập chính phủ mới, bên ngoài dinh tổng thống ngày 7.6

AFP

Liên minh đối lập INDIA do đảng Quốc đại dẫn đầu có kết quả tốt hơn kỳ vọng khi giành được 232 ghế.

Theo AFP, NDA có 15 đảng thành viên và các bên đã trải qua đàm phán quyết liệt để phân chia các ghế bộ trưởng trong nội các. Truyền thông Ấn Độ đưa tin 4 vị trí quan trọng nhất gồm bộ trưởng nội vụ, ngoại giao, tài chính và quốc phòng dự kiến vẫn thuộc quyền kiểm soát của BJP.

Theo tờ The Times of India (TOI), hơn 9.000 khách đã được mời đến dự lễ nhậm chức của Thủ tướng Modi và nội các mới tại dinh tổng thống ở New Delhi vào tối 9.6. Trong số khách mời có lãnh đạo các nước trong khu vực như Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Bhutan, Nepal, Mauritius, Seychelles.

Theo TOI, lực lượng an ninh nhiều lớp gồm các đơn vị bán quân sự, đội biệt kích của Vệ binh An ninh quốc gia, đội bắn tỉa, đội vận hành máy bay không người lái sẽ được triển khai tại dinh tổng thống cho sự kiện quan trọng này.

Một họa sĩ vẽ chân dung các thủ tướng Ấn Độ tại phòng tranh ở thành phố Amritsar AFP

Thủ đô New Delhi sẽ trong tình trạng cảnh giác cao. Lãnh đạo các nước sẽ được bố trí tuyến đường đặc biệt từ khách sạn đến buổi lễ và lúc quay về. Khoảng 1.100 cảnh sát giao thông đã được triển khai tại vùng Delhi và nhà chức trách cũng đưa ra hướng dẫn về giao thông cho người dân.

Sẽ có 3 lớp an ninh với khoảng 2.500 cảnh sát được bố trí trong và ngoài dinh tổng thống.

Trong ngày, Thủ tướng Modi đã đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia, cũng như tưởng niệm cố lãnh tụ Mahatma Gandhi, cố Thủ tướng Atal Bihari Vajpayee.