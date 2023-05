An ninh sân bay thấy gì khi quét hộ chiếu của người xuất nhập cảnh?

Bằng cách quét hộ chiếu, lực lượng an ninh biên giới (xuất nhập cảnh) có thể thấy được nhiều thông tin cá nhân của người cầm hộ chiếu và qua đó xác định tội phạm, ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp… Họ cũng xác nhận tính hợp pháp của hộ chiếu; kiểm tra hồ sơ của du khách trong cơ sở dữ liệu nội bộ/hệ thống. Thông qua việc quét hộ chiếu, lịch sử nhập cư của người cầm hộ chiếu sẽ hiện ra.



Hộ chiếu của bạn có hiển thị lịch sử đi lại không? Chẳng hạn, đơn xin thị thực và nhập cư Vương quốc Anh đặc biệt yêu cầu khai chi tiết về lịch sử đi lại trong 10 năm qua. An ninh biên giới kiểm tra lịch sử đi lại trong hộ chiếu của bạn và các quốc gia bạn đã liệt kê trong đơn xin thị thực Vương quốc Anh. Họ cũng chú ý đến bất kỳ lần từ chối thị thực nào trước đây mà bạn đã liệt kê trong đơn đăng ký của mình.

Khu vực kiểm soát nhập cư tại sân bay Quốc tế Los Angeles, Mỹ GETTY

Nếu bạn bị giữ lại khi đang rời khỏi hoặc đến Vương quốc Anh, thì đó có thể do thông tin tình báo có trước hoặc do quan sát của viên chức an ninh.

Còn an ninh biên giới Mỹ nhìn thấy gì trên máy tính của họ khi quét hộ chiếu của khách? Họ thấy lịch sử hình sự, tình trạng công dân, thành viên gia đình và người thân, thậm chí các loại thông tin thuế khác nhau, cả khoản thanh toán thuế quá hạn...

Kể từ tháng 8.2007, tất cả các hộ chiếu của công dân Mỹ đều được gắn chip RFID, nhằm ngăn chặn gian lận và cải thiện an ninh. Con chip chứa thông tin giống như trên trang ảnh của hộ chiếu, bao gồm cả phiên bản kỹ thuật số của ảnh hộ chiếu. Con chip hộ chiếu nằm ở bìa hộ chiếu.

Hộ chiếu có thể hiện tiền án tiền sự không? Chi tiết về hồ sơ tội phạm của bạn không được hiển thị khi quét hộ chiếu.

Trong trường hợp cụ thể, chẳng hạn nhập cảnh vào Mỹ. Để xác định xem người cầm hộ chiếu có được phép nhập cảnh vào nước này hay không, nhân viên an ninh nhập cư có thể kiểm tra rất nhiều thông tin về cá nhân đó. Họ có quyền truy cập vào một số cơ sở dữ liệu, bao gồm cả cơ sở dữ liệu của FBI.

Nhân viên nhập cư có thể truy cập một số cơ sở dữ liệu khác nhau để kiểm tra thông tin cá nhân, tội phạm và các thông tin chi tiết khác về khách trước khi qua biên giới Mỹ. Một trong những cơ sở dữ liệu chính mà họ sử dụng là cơ sở dữ liệu mà FBI sử dụng, được gọi là Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC). Cơ sở dữ liệu này là một chỉ mục thông tin tư pháp hình sự, chẳng hạn như lịch sử hồ sơ tội phạm hay cơ sở dữ liệu sàng lọc khủng bố...

Nhân viên an ninh kiểm tra hộ chiếu của một du khách nước ngoài tại sân bay quốc tế McCarran ở Las Vegas AP

Nhân viên nhập cư Mỹ thu thập hoặc xác minh thông tin cá nhân cơ bản về khách bất cứ khi nào đi qua biên giới Mỹ. Thông tin cơ bản này bao gồm: Tên, quốc tịch, địa chỉ nhà, ngày sinh, phương thức đi lại, mục đích của chuyến đi...



Tuy nhiên, khi người nhập cảnh bị coi là đáng ngờ hoặc mối đe dọa tiềm ẩn thì thông tin bổ sung sẽ được thu thập và sẽ kiểm tra hoặc khám xét. Các thông tin bổ sung này có thể là: Thông tin cá nhân của những người đồng hành; hồ sơ tài sản; dữ liệu thẻ tín dụng; lịch sử truyền thông xã hội; thông tin về các thành viên trong gia đình…